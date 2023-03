Tínedžerka vynadala susedke, jej malý syn (17 mes.) je vraj úchyl! Pozrite, čo jej mal spraviť

Na fóre Redddit sa objavil článok istej mamičky, ktorá v ňom opísala podivnú skúsenosť zo štvrte, kde býva so svojim sedemnásťmesačným synom. "Rád sleduje svet okolo, často pozoruje staršie deti, ako sa hrajú na ulici a ony ho vždy pozdravia a radi sa s ním stretávajú," začína svoje rozprávanie. Keď však naposledy z vedľajšieho domu vybehlo pätnásťročné dievča a začalo kosiť trávnik pred domom, stalo sa niečo nepochopiteľné. Nielen ona, ale aj zvuk kosačky prilákali chlapčeka k bráne, kde sa usadil so svojou obľúbenou škatuľkou džúsu a sledoval, čo sa deje. "Nesledoval tú dievčinu stále. Sem-tam zbieral púpavy a hádzal ich do nášho dvora. Väčšinou však pozoroval, ako kosí," pokračuje autorka príspevku.

Neskôr ju upútal pohľad tínedžerky a všimla si, ako hľadí na jej syna. "Vtom sa vybrala k plotu a začala na mňa kričať, aké je to strašidelné, keď ju špehuje môj syn. Vraj by som ho mala odmalička učiť, aby sa nepozeral na ženy, inak z neho bude podlizovač. Hneď som chlapca schmatla, ospravedlnila sa a pokúsila som sa jej vysvetliť, že je to len zvedavý chlapček, ktorého zaujíma, čo robí. Ale stále na mňa kričala a opakovala, že nemá rada, keď ju niekto sleduje." Chlapec, ktorý vôbec nerozumel, čo spôsobil, začal plakať, tak ho mama zobrala za dom.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Teraz sa pýta ľudí, aký majú na celú záležitosť názor a či bolo nesprávne nechať syna sedieť a pozerať sa. Komentujúci sa vo väčšine zhodli, že reakcia dievčiny nebola na mieste. "Asi bola naštvaná, že musí kosiť trávnik. Nanešťastie ste boli tou osobou, na ktorej si vyvŕšila svoj hnev," napísala jedna osoba. Druhý užívateľ sa domnieva, že tínedžerka zrejme až príliš sleduje internet a možno zopakovala len niečo, čo videla v nejakom videu a myslela si, že je to v poriadku. "Mám 22 a veci, ktoré v dnešnej dobe tínedžeri hovoria, sú často len to, čo videli na IG/TikTok." Ďalší si myslí, že mladá susedka má skúsenosti s uštipačnými mužskými pohľadmi v iných sférach života a svoj strach a hnev si vybíja na ľuďoch, o ktorých vie, že sú neškodní.