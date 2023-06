Pacient otvoril u zubára ústa, ten si TO okamžite všimol: Nález na jazyku, zriedkavé ochorenie!

Štyridsaťšesťročnému mužovi diagnostikovali po sérii vyšetrení veľmi zriedkavé ochorenie. Podľa lekárskej správy si vôbec nevšimol, že má na jazyku červenkastú hrčku, na ktorú ju upozornil jeho zubár. Drobná anomália sa nachádzala v zadnej časti blízko stredovej línie a bola denudovaná, čiže niektoré jej povrchové vrstvy boli sčasti narušené. Po tom, ako mužovi v jednom zdravotníckom centre najskôr odobrali a vyšetrili vzorku tkaniva, navštívil ďalšie, kde zistili, že hrčka je na dotyk pevná. Pacient uvádzal, že ho vôbec nebolí.

Lekári následne požiadali o bioptické tkanivo z predchádzajúceho pracoviska. Po analýze vylúčili možnosť bežných nádorov ústnej dutiny. V hrčke však našli ložiská amorfného tkaniva a imunitných buniek známych ako eozinofily. Test na plesňovú infekciu bol tiež negatívny. Plesne totiž môžu niekedy spôsobiť mediálnu rhomboidnú glositídu, kedy lokalizovaná plesňová infekcia spôsobuje vyvýšenú, červenú hrčku na strednej línii jazyka. Po biopsii lekári nakoniec definovali anomáliu ako amyloid, ktorý je výsledkom abnormálneho nahromadenia proteínu. Amyloidné bielkoviny, o ktorých sa často hovorí v súvislosti s Alzheimerovou chorobou, majú nesprávne zloženie. Znamená to, že stratili svoj typický tvar a funkčnosť a v dôsledku toho sa zhlukujú. Súhrnný termín pre stavy, pri ktorých sa tieto bielkoviny hromadia a vytvárajú zhluky, je amyloidóza. Tieto stavy môžu postihovať rôzne orgány vrátane srdca, obličiek, pečene a sleziny.

Galéria fotiek () Zdroj: Getty Images

Amyloidóza môže byť systémová, čo znamená, že zhluky sa objavujú vo viacerých telesných tkanivách, alebo lokalizovaná, ako to bolo v tomto prípade. "Amyloidové ložisko v ústnej dutine, konkrétne na jazyku, je takmer vždy spojené so základnými ochoreniami, ako je primárna amyloidóza, mnohopočetný myelóm alebo reumatoidná artritída," uviedli autori správy. Tento pacient bol však v dobrom zdravotnom stave, bez základných systémových ochorení. Ľudia, ktorým sa táto diagnóza prejaví hrčkou na v jazyku, zvyčajne nemajú žiadne príznaky, hoci môžu mať občas problémy s rečou v dôsledku zväčšenia jazyka. Mali by však ísť na vyšetrenie, aby sa uistili, že nemajú systémovú amyloidózu. Podľa výskumníkov môže byť totiž toto ochorenie smrteľné, a to v prípadoch, kedy naruší funkciu životne dôležitých orgánov.

Keďže mužovi sa takáto diagnóza nepotvrdila a hrčka mu nespôsobovala bolesť, rozhodol sa, že si ju nedá odstrániť. Vzhľadom na to, že lekári vedia o skutočnej prognóze lokalizovanej amyloidózy len málo, dôrazne odporúčajú starostlivé dlhodobé pozorovanie jej príznakov s cieľom monitorovať progresiu ochorenia.