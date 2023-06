Hráč zostal v šoku: Takto mu mali slúchadlá, ktoré každý deň používal, zdeformovať lebku

Ak nosíte slúchadlá každý deň, možno ste si všimli miernu priehlbinu na temene hlavy. Aspoň to je prípad niektorých streamerov a hráčov. Jeden z nich predstavil svoj nový "vzhľad" na Twitteri. Keď si začal holiť hlavu pre charitu, zistil, že má na hlave bizarnú priehlbinu. "Tento holiaci strojček funguje ako šampión. Pozerám sa tu na priehlbinu. Takto smerujú moje slúchadlá. V hlave mám vyryté slúchadlá. Čo to, sakra, je. Myslel som si, že sú to len moje vlasy," hovorí.

Streamer finds a headphone indent on his head while shaving for charity pic.twitter.com/3RiIlnjYeX — Dexerto (@Dexerto) June 5, 2023

Mnohých zábery zmäteného hráča pobavili. "Akonáhle budete dostatočne streamovať na Twitchi, váš genetický kód sa zmení a vaša lebka sa stane mäkkou a poddajnou," napísal jeden z komentujúcich. Iný prezradil, že ide o modernú lebečnú modifikáciu a ďalší priznal, že toto je dôvod, prečo už nebude nosiť slúchadlá dlhší čas.

Ako sa ale ukázalo, podobnú priehlbinu slúchadlá neurobia. Podľa štúdie zverejnenej v časopise National Library of Medicine je potrebných až približne 135 kilogramov na to, aby to spôsobilo čo i len malú zlomeninu lebky. Pravdou však je, že sa na hlave môže objaviť dočasná priehlbina, ktorá po chvíli zmizne. Aj keď sa nemusíme obávať o tvar hlavy, dlhodobé používanie slúchadiel môže viesť k trvalej strate sluchu.

Podľa odborníkov by ste mali denne nosiť slúchadlá maximálne 90 minút pri 80 percentách hlasitosti. Austrálska štúdia National Acoustic Laboratories z roku 2017 odhalila, že keď jeden z desiatich ľudí zvýši hlasitosť na svojich slúchadlách na viac ako 85 decibelov, je to ekvivalent státia vedľa zapnutej kosačky na trávu. "Keď sa začne poškodenie sluchu, potom ste už na nezvratnej ceste. Ak si nebudete chrániť sluch, poškodíte si ho na celý život," uviedol v štúdii profesor McAlpine.