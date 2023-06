Nechutné odhalenie o Instagrame: Vedeli ste, že sa na ňom dejú tieto ZVERSTVÁ?

Redaktori denníka Wall Street Journal a univerzitní vedci zistili, že Instagram umožňuje vyhľadávanie výrazov spojených so sexuálnym obsahom zobrazujúcim neplnoleté osoby. Pedofili sa zároveň dokážu spojiť s autormi obsahu. Keď výskumníci vytvorili testovacie účty na pozorovanie siete, začali dostávať odporúčania "navrhnuté pre vás" na iné účty, ktoré údajne propagovali pedofíliu alebo odkazovali na vonkajšie webové stránky.

Kanadská influencerka a aktivistka Sarah Adamsová, ktorá hovorí o zneužívaní detí na internete, povedala, že na Instagrame dokonca našla obsah týkajúci sa zneužívania batoliat, informuje New York Post. Podľa bývalého šéfa bezpečnosti Alexa Stamosa, ktorý spoluviedol vyšetrovanie by zistenia mali vzbudzovať vážne obavy. "To, že tím troch akademikov s obmedzeným prístupom dokáže nájsť takú obrovskú sieť, by malo v Meta spustiť alarm," vyhlásil.

Meta poukázala na svoje rozsiahle snahy o presadzovanie práva súvisiaceho s vykorisťovaním detí. V januári deaktivovala viac ako 490 000 účtov, ktoré porušovali jej pravidlá o bezpečnosti detí. V rokoch 2020 až 2022 tiež odstránila 27 profilov, ktoré na svojich platformách šírili nevhodný obsah. Bývalý britský minister zdravotníctva Lord Bethell, ktorý viedol kampaň za prísnejšiu reguláciu sociálnych sietí, skritizoval technologického titána Meta, predtým známeho ako Facebook. "Je to šokujúce a musí to mať následky. Ak by išlo o obchod s časopismi s obrázkami zneužívaných detí, polícia by tam bola okamžite. Ak to znamená väzenie pre šéfov, ktorým sa to nepodarí odstrániť, tak nech."

Bývalý britský minister pre digitálnu komunikáciu Damian Collins priznal, že situácia je skutočne otrasná a Instagram musí podobné záležitosť aktívne riešiť. K vyšetrovaniu sa vyjadril aj hovorca spoločnosti Meta. "Vykorisťovanie detí je hrozný zločin. Horlivo pracujeme na boji proti nemu na našich platformách aj mimo nich a na podpore orgánov činných v trestnom konaní v ich úsilí zatknúť a stíhať zločincov, ktorí za tým stoja. Predátori neustále menia taktiku, a preto máme prísne pravidlá a technológie, ktoré im bránia nájsť alebo interagovať s tínedžermi v našich aplikáciách."