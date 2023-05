Muž (36) sa počas divokého sexu netrafil do partnerky: Hororové zranenie!

Tridsaťšesťročný Afričan sa dostavil do zdravotného strediska so sťažnosťami na opuch a bolesť v penise a krv v močovej trubici. Urológovia v nemocnici pod vedením doktora Bartholomea Nicholausa Ngowiho opísali celú situáciu v časopise International Journal of Surgery Case Reports. "Pacient uviedol, že keď vykonával pohlavný styk so svojou partnerkou, počul náhly, praskavý zvuk. Penis vykĺzol, stratil smer a zasiahol ženskú perineálnu oblasť, keď sa ho pokúšal znova zaviesť späť," píše sa v správe. Po praskavom zvuku nasledovala rýchla strata erekcie a všetky spomínané symptómy.

Ultrazvukové vyšetrenie a magnetická rezonancia odhalili dokopy tri zlomeniny vrátane čiastočného pretrhnutia močovej trubice a hematóm. Napriek tomu, že v penise nie sú žiadne kosti, tieto zranenia sú stále známe ako "zlomenina" penisu. Pacient podstúpil urgentný chirurgický zákrok.

"Zlomenina penisu je nezvyčajný urologický stav, definovaný ako ruptúra tunica albuginea v dôsledku tupého poranenia stoporeného penisu. Môže sa vyskytnúť počas masturbácie, nočnej erekcie pri prevrátení tela alebo pri pohlavnom styku. Najčastejšie k nej dôjde práve pri styku," vysvetlili lekári. Pacient bol prepustený do domácej starostlivosti tri dni po operácii. Na kontrole po polroku oznámil, že jeho sexuálny život sa vrátil do normálu.