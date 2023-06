Toľkokrát týždenne by ste mali sexovať! Expertka odhalila zdravotné benefity, ktoré tým získate

Niektorí ľudia si zapália sviečku alebo si doprajú perličkový kúpeľ, keď je toho už na nich priveľa. Ako ale upozornila odborníčka na vzťahy, sex trikrát týždenne s partnerom môže byť tou najlepšou dostupnou technikou na zvládanie stresu. Keď sú ľudia zavalení prácou, často sa ich intímny život presúva na poslednú koľaj. Tracey Sainsburyová však pre Daily Mail prezradila, že namiesto toho, aby ste sa prestali oddávať radovánkam s partnerom, by ste si mali dopriať práve tie. Poukazuje pritom na dennú dávku hormónov šťastia vrátane serotonínu, dopamínu a hormónu maznania -oxytocínu. Môžete si ich dodať prostredníctvom sexu, intimity či fyzického kontaktu s partnerom.

O tom, že sex je skvelou pomôckou na odbúranie stresu, Sainsburyová hovorila na londýnskej výstave Fertility Show pre páry, ktoré sa snažia otehotnieť alebo podstupujú umelé oplodnenie. "Existuje malá infografika nazývaná dávka za deň, ktorá hovorí o zvýšení dopamínu, oxytocínu, serotonínu a pozitívnych endorfínov, pretože sú to hormóny šťastia, ale sú to aj hormóny odolnosti. Všetky ich môžete stimulovať sexom a ľudia by to mali jednoducho zaradiť do svojej rutiny. Úprimne povedané, nemusí ísť práve o krásne romantické milovanie. Môže to byť rýchlovka na pohovke alebo v kuchyni. Nemusí to byť večer v posteli." Okrem toho odporučila, aby ste sa spolu s partnerom vyzliekli a trávili nejaký čas nahí. Dostanete sa tak do kontaktu s pokožkou toho druhého, čo tiež uvoľňuje hormóny šťastia.

Expertka tiež prezradila, že radovánkam sa menej oddávajú aj páry, ktoré sa snažia počať dieťa, no nedarí sa to. Muži pociťujú tlak na svoj výkon a ženy môžu mať pocit zlyhania, pretože predchádzajúce pokusy o počatie boli neúspešné. Napriek tomu je dôležité, aby sa sex stal súčasťou týždennej rutiny.

"Sex je spôsob, ako sa cítiť bezpečne. Je to rovnako o intimite ako o pohlavnom styku. Možno si myslíme, že nemáme dostatok času, keď sme v strese alebo keď sa snažíme otehotnieť, ale sex je naozaj veľmi dôležitý."