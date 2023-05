Z malých neznámych obrazov sa vykľulo miliónové dedičstvo: Majitelia netušili, čo majú doma!

Majitelia nemali vysoké očakávania od dvoch malých obrazov, ktoré zdelili. Portréty, o ktorých existencií sa nikde v súvislosti Rembrandtom nezmieňovalo, mohli byť namaľované spontánne a na najmenšom formáte, aký kedy holandský majster použil. Odhadovaná suma portrétov musela majiteľov poriadne prekvapiť – 5,75 až 9,20 miliónov eur, píše CNN.

Obrazy z roku 1635 zobrazujú inštalatéra Jana Willemsza van der Pluyma a jeho manželku Jaapgen Carelsovú. Ich syn, Dominicus van der Pluym, sa oženil s Rembrandtovou sesternicou, ale odborníci z Rijksmuseum v Amsterdame tvrdia, že okrem vzdialeného spojenia rodinu s maliarom spájala najmä veľká náklonnosť. Rodina van der Pluyma držala portréty asi do roku 1760, neskôr odcestovali do Varšavy, do súkromnej zbierky grófa Vincenta Potockiho, potom sa dostali do zbierky baróna d'Ivryho v Paríži v roku 1820 a nakoniec do zbierky Jamesa Murraya, 1. baróna Glenlyona.

V júni 1824 dal Murray umelecké diela na predaj v aukčnom dome Christie's, kde ich opísal ako „Rembrandt – veľmi temperamentný a jemne sfarbený“. Od tohto predaja zostali obrazy v Británii v súkromnej zbierke, vlastníci neboli uvedení. Obrazy čaká výstava v New Yorku a Amsterdame budúci mesiac a potom sa vrátia do Londýna na predpredajnú výstavu a aukciu.