Influencerka pobúrila ľudí: To vážne TÝMTO natiera svoje dieťa? Ľudia ju zniesli pod čiernu zem

Influencerka a matka Kylen Suttnerová nedávno pohoršila ľudí na TikToku. Vo svojom videu uviedla, že na telo svojho dieťaťa nanáša samoopaľovacie produkty, pretože miluje, keď jej potomok žiari rovnako ako ona. Na záberoch vidno Suttnerovú, ktorá v rukách drží svoje dieťa. „Keď mi všetci hovoria, aby som prestala opaľovať svoje dieťa, ale aj výrobcovia samoopaľovacích produktov majú rodiny, ktoré musia živiť,“ uviedla Suttnerová vo videu.

Zábery rýchlo získali viac ako 50 000 pozitívnych reakcií a množstvo komentárov. „Milujem to. Prial by som si mať farbu jeho pleti,“ napísal jeden z komentujúcich. „Opálenie vyzerá tak bezchybne,“ uviedol ďalší. „Tiež dieťa natieram samoopaľovacími produktami a veľa ľudí to nechápe,“ priznala jedna žena. Mnohí však poukázali na to, že nanášať na telo dieťaťa samoopaľovacie produkty len kvôli tomu, aby žiarilo ako jeho matka, je absurdné. „Hnusné! Je to také hrozné,“ skonštatoval iný užívateľ.

Dilemu vyriešila až pôrodná asistentka v britskom zariadení BabyCentre, ktorá povedala, že väčšina samoopaľovacích produktov je bezpečná aj pre ženy počas tehotenstva. „Avšak opaľovacím tabletkám a injekciám sa treba vyhnúť, pretože môžu predstavovať riziko pre vás a vaše dieťa,“ upozornila odborníčka. Podľa jej slov samoopaľovacie produkty dieťaťu neublížia, ale iba v prípade, že ich použijete vo forme peny, pleťovej vody, krému či oleja. Suttnerová neprezradila, aké produkty používa.