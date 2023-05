Pasažier lietadla požiadal teroristu o selfie: PREČO to urobil? Mal to naozaj premyslené!

EGYPT - Na verejnosť prenikol šokujúci záber, ktorý vznikol v roku 2016 na palube lietadla spoločnosti Egyptair, ktoré bolo unesené. Obrázok zachytáva pasažiera, ako spokojne pózuje s únoscom a fotografuje sa s ním ako so známou celebritou. Z vyšetrovania neskôr vyplynulo, že išlo o premyslený krok.

V roku 2016 došlo počas letu MS181 spoločnosti Egyptair z Alexandrie do Káhiry k únosu lietadla. Páchateľom bol muž, ktorý mal na sebe niečo, čo pripomínalo samovražedný pás. Let bol nakoniec presmerovaný na letisko Larnaka na Cypre. Na palube museli na príkaz únoscu Seifa Eldina Mustafu zostať štyria z 56 cestujúcich a celá posádka. Ostatní mohli vystúpiť. Jedným z rukojemníkov bol britský občan Ben Innes, ktorý sa rozhodol, že najlepším riešením bude pristúpiť k únoscovi a spýtať sa ho, či si s ním môže urobiť selfie.

Tento moment zachytáva aj video z lietadla, kde vidieť únoscu, ako sedí s členmi posádky, keď k nemu mieri nejaký muž a rozpráva sa s ním. Po krátkom rozhovore obaja spoločne zapózovali a členovia posádky ich odfotografovali. Nejde preto o pravú selfie, ale Ben je s konečným výsledkom spokojný a zamieri späť na svoje miesto. Spokojne si sadá aj únosca. Brit vysvetlil, že keď stáli na cyperskom letisku, povedal si, „prečo nie.“ Ak by bola vesta, ktorú mal na sebe únosca, pravá, potom by žiadosť o fotografiu veľmi neovplyvnila jeho osud. On ale v skutočnosti predpokladal, že sa mu podarí zistiť, či ide o falzifikát, ak bude pri pózovaní bližšie k únoscovi.

Podarilo sa mu presvedčiť posádku lietadla, aby mu pretlmočila žiadosť a Mustafa „len pokrčil plecami,“ čím dal najavo, že mu fotografovanie neprekáža. Ben si tiež myslel, že páchateľ týmto spôsobom pochopí, že nie je len obeťou bez mena a tváre, čo je správny krok, ak sa niekedy ocitnete v situácii rukojemníka. Po piatich hodinách sa Mustafa vzdal úradom a incident nebol vyhodnotený ako teroristický čin. Pokiaľ ide o dôvod, prečo uniesol lietadlo, urobil tak zrejme preto, lebo jeho bývalá manželka žila na Cypre a on ju chcel vidieť. Opasok s výbušninami, ktorý mal na sebe, bol tiež falošný. Za tento úlet a let v jednom však zaplatil privysokú cenu a po návrate do Egypta bol odsúdený na doživotie.