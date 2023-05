Tichý zabijak: Tento príznak v očiach vás môže varovať pred ochorením, o ktorom neviete, že ním trpíte

LONDÝN - Mnohí odborníci sa zhodli na tom, že zvýšená hladina cholesterolu je tichým zabijakom. O to dôležitejšie je sledovať varovné signály tela. Lekárka najnovšie prezradila, že vysoký cholesterol môžu naznačovať aj vaše oči. Na toto by ste si mali dávať pozor.

Milióny ľudí ani len netušia o tom, že ich hladina cholesterolu je nebezpečne vysoká. Napriek tomu, že je smrteľný, tento stav zvyčajne nespôsobuje žiadne príznaky, takže je takmer nemožné ho spozorovať. Existuje však niekoľko varovných signálov, na ktoré si treba dávať pozor. Cholesterol je voskovitá látka nachádzajúca sa v krvi, ktorú tvorí pečeň, ako aj niektoré potraviny, ktoré jeme. Podľa britskej Národnej zdravotníckej služby (NHS) ho telo potrebuje na stavbu buniek a tvorbu vitamínov a hormónov. Pri vysokom cholesterole však máte v krvi príliš veľa tukových látok, čo ohrozuje zdravie.

O to dôležitejšie je sledovať každý signál zvýšeného cholesterolu. Podľa lekárky Rachel Wardovej ho možno spozorovať v očiach. "Ak máte biele alebo žlté hrčky v blízkosti očných viečok alebo nosa, môže to byť príznakom vysokého cholesterolu. Nazýva sa to ložiská xanthelasmy a môžu naznačovať, že máte vysoký cholesterol." Hrčky sa zvyčajne objavia iba vtedy, ak ste zdedili vysoký cholesterol prostredníctvom chybných génov, čo je známe ako familiárna hypercholesterolémia. V takom prípade môžete pozorovať xanthelasmy alebo takzvaný rohovkový oblúk, kedy sa okolo dúhovky, farebnej časti oka, objaví bledý krúžok.

Cholesterol ako tichý zabijak

Vysoký cholesterol môže upchať vaše tepny a zvýšiť riziko srdcového infarktu alebo mozgovej príhody, ak sa nelieči. Je to preto, že nahromadenie tuku v tepnách môže spôsobiť ochorenie periférnych artérií (PAD), čo znamená, že prívod krvi do nôh je obmedzený. Medzi ďalšie príznaky PAD podľa NHS patria:

bolesti nôh pri chôdzi, ktoré pri odpočinku poľavia

vypadávanie chlpov na nohách a chodidlách

necitlivosť alebo slabosť v nohách

otvorené rany na chodidlách a nohách, ktoré sa nehoja

farba pokožky na nohách je bledšia ako zvyčajne alebo modrá

lesklá pokožka

u mužov erektilná dysfunkcia

ochabovanie svalov na nohách

Dobrý verzus zlý

Keď sa cholesterol spája s proteínom, ktorý sa prenáša krvou, je známy ako lipoproteín. Existujú dva typy lipoproteínov - lipoproteín s vysokou hustotou (HDL) a lipoproteín s nízkou hustotou (LDL). HDL prenáša cholesterol z buniek a späť do pečene, kde sa môže rozložiť. Vo všeobecnosti je HDL považovaný za "dobrý cholesterol". LDL zase prenáša cholesterol do buniek, ktoré si ho vyžadujú, ale ak ho dostanú príliš veľa, cholesterol sa môže hromadiť v stenách tepien, čo môže viesť k ochoreniu srdca. LDL je preto známy ako "zlý cholesterol".

Prevencia nadovšetko

Ako teda znížiť hladinu cholesterolu? Najefektívnejším spôsobom je zmena životného štýlu. Zo svojho jedálnička by ste mali vyradiť mastné jedlá a nahradiť nasýtené tuky ovocím, zeleninou či celozrnnými potravinami. Dobrou prevenciou je tiež vzdať sa nikotínových výrobkov a pravidelne cvičiť.