Pozor na nechutnú praktiku, ktorou muži obťažujú ženy! Dievčina v bare to zažila na vlastnej koži

Žena menom Calla si vyslúžila obdiv mnohých užívateľov. Upozornila neznámeho muža na to, že sa opakovane snažil dostať do jej osobného priestoru. Zatiaľ čo sedela pri bare, zákazník si preniesol stoličku priamo za ňu a často sa jej dotýkal. Na záberoch zverejnených na TikToku vidno, že sa muž rozpráva so ženou, ktorá sedí vedľa Cally.

"Ach, sakra! Znova som sa jej dotkol," povedal, keď sa dotkol jej ruky. Neustále má pritom položenú ruku na jej stoličke. Táto praktika je často označovaná ako gaslighting. Ide o formu psychickej manipulácie, pri ktorej sa páchateľ snaží spochybniť vnímanie reality či zdravý rozum obete. Presne o to sa pokúšal aj neznámy muž, a to napriek tomu, že jeho úmysly boli zrejmé.

Calla to v jednom momente nevydržala a mladíka priamo konfrontovala. Ten ale trval na tom, že sa rozpráva s jej kamarátkou, nie s ňou. Kamarátka okamžite zasiahla do nepríjemnej konverzácie a potvrdila, že sa muž síce rozpráva s ňou, ale o Calle. "Rozprával si sa s ňou o mne a o mojej traume, pretože áno, posledné roky môjho života muži nedokážu akceptovať osobný priestor," povedala.

Video, ktoré pred časom zverejnila Callina kamarátka Haley Mcquinnová, získalo na TikToku viac ako štyri milióny zhliadnutí "Nemôžem vystáť ľudí, ktorí sa správajú ako on," napísala jedna osoba. Iný komentujúci poukázal na mužov, ktorí videli, čo sa deje a napriek tomu nezasiahli. "Tiež som naštvaný na tých dvoch chlapov, ktorí ho počujú a vidia, ako obťažuje dve dámy a nič nerobia. Všetci ste rovnako zlí."