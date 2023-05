Mladík si našiel ananás pred dverami bytu: Keď sa dozvedel, čo to znamená... červenali by ste sa

Istý Brit zostal bezradný po tom, čo objavil ananás pred vchodom svojho bytu. Na Reddite napísal, že okolo 19:00 sa vrátil domov z práce a po hodine prišla jeho priateľka, keď ho upozornila na to, že pred dverami je položené exotické ovocie. Zmätený z jeho významu začal muž panikáriť, či zlodeji nepoužívajú ananás ako značku, aby si medzi sebou oznámili, na ktorý dom sa zamerať.

Zlodeji to neboli

Na druhý deň v práci opísal svoj zážitok z predošlého večera. "Povedal som kolegovi, čo sa stalo, na čo povedal, že sme pozvaní na swingers párty. Ostal som šokovaný," priblížil. Kolega mužovi vysvetlil, že ak niekto položí ananás niekomu k dverám, odkazuje mu, že organizuje swingers párty. Ak je spodom hore, dotyčný hľadá swingerov. "Ak vám niekto položí ananás na prah, pozýva vás. Ak ho tam necháte opačne, odpovedáte na jeho pozvanie prijatím. To ma vydesilo. Hneď som svojej priateľke napísal, čo som zistil."

Galéria fotiek (3) Zdroj: unsplash.com

Dvojica sa niekoľko týždňov snažila zistiť, ktorý z ich susedov ich pozýva na párty. Ako prvé páry vylúčili tie s deťmi. "Začali sme obchádzať všetkých našich susedov. Sme dvadsiatnici a všetci naši susedia majú ďaleko po štyridsiatke a majú deti. Bol som nakoniec rád, že to nebol žiadny sused. Čo keby áno? Len by to vzal späť?"

Po dlhých úvahách sa mladíkovi nakoniec ozval kamarát so zvláštnou správou. "Z ničoho nič som mal taký zvláštny pocit, že o tom niečo vie. Blafoval som, že moja bezpečnostná kamera ho zachytila na videu a ukázalo sa, že to bol v skutočnosti on. Bol v meste v krčme, opil sa, prešiel okolo obchodu s ananásmi vo výklade a myslel si, že to bude pre nás skvelá dekorácia. Sme si veľmi blízki a dávame si náhodné darčeky." Kamarát potom nechal ovocie pri dverách a odišiel. "Nevedel nič o ananásoch ani swingeroch a váľal sa od smiechu, keď som mu hovoril, čo rozvíril," dodal užívateľ.