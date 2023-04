Rusku (70) natreli za rozhovor o Zelenskom: Tieto slová o ukrajinskom prezidentovi ju vyšli draho

MOSKVA - Moskovský okresný súd uložil Oľge Sleginovej (70) pokutu za "diskreditáciu" ruskej armády za to, že vzdala kompliment ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému počas súkromného rozhovoru v zdravotnom stredisku.

V decembri bola Sleginová na dovolenke v liečebnom dome Nalčik, kde sa zoznámila so ženou z ukrajinského mesta Odesa. Začali sa rozprávať počas večere v reštaurácii rezortu. Po večeri k nim pristúpila čašníčka a Oľga sa jej spýtala, ktorú krajinu podporuje - či Rusko alebo Ukrajinu bez toho, aby sa zmienila o vojne. Servírka odpovedala, že Zelenskyj je "čudák" a "škaredý". Dôchodkyňa odvetila, že ukrajinský prezident "je krásny mladý muž so zmyslom pre humor, každý sa smial na jeho vtipoch". Spýtala sa tiež: "Nekričia Ukrajinci 'Sláva Ukrajine' tu (v Kabardino-Balkarsku, kde sa nachádza Nalčik) ako my v Moskve?"

Galéria fotiek (2) Volodymyr Zelenskyj

Zdroj: SITA/Ukrainian Presidential Press Office via AP, File

O niekoľko dní prišiel za Sleginovou do izby muž v civile a povedal jej, že traja ľudia na ňu podali sťažnosť. Následne bola predvedená na policajnú stanicu, kde o nej spísali protokol, píše Novaya Gazeta. Oľga tvrdí, že jej slová boli v protokole reinterpretované. Policajti napísali, že kričala "Sláva Ukrajine" a "Zelenskyj je krásny". V dokumente sa tiež uvádza, že "vyjadrila podporu Ukrajine tým, že Ukrajinci velebia svoju krajinu, zatiaľ čo ruskí vojaci utekajú pred vojnou". Súdne pojednávanie trvalo necelých päť minút.

Sleginová sa ho nemohla zúčastniť pre silné bolesti nôh, sudca však pojednávanie odmietol odročiť napriek tomu, že obvinená predložila lekárske správy o svojom nepriaznivom zdravotnom stave. Sudca vyhlásil, že liečba nie je dôvodom na vynechanie pojednávania a že Sleginová nie je na jednotke intenzívnej starostlivosti. Za diskreditáciu jej bola uložená pokuta vo výške 40-tisíc rubľov (440 eur).