Radi používate pri varení túto obľúbenú pochutinu? Lekári varujú, človeka dokáže zabiť!

Nie je veľa potravín, ktoré by boli tak všestranné ako sója - drobná strukovina, ktorú môžeme nájsť vo väčšine supermarketov. Bez nej by neexistovali sójové mlieko, tofu, tempeh a asi polovica vegetariánskych a vegánskych možností. Nemali by sme ani sójovú omáčku - lahodné korenie, ktoré si pred dvoma tisícročiami podmanilo takmer celý svet. Používa sa ako prísada najmä vo východnej Ázii či už do polievok, rezancov alebo sushi. Na niektorých miestach sa dá dostať dokonca aj ako zmrzlinová príchuť. Táto prísada má však aj svoju temnú stránku.

O sójovej omáčke sa dá bez prehnania hovoriť aj ako o smrteľnom korení. Existuje veľa správ o ľuďoch, ktorí sa ňou predávkovali. Vo východnej Ázii ju ľudia dokonca používajú pri samovražde. Stojí za tým jej vysoký obsah soli. V jednej polievkovej lyžici sa nachádza asi 900 miligramov soli. Smrteľná dávka soli je približne medzi 0,75 gramu na kilogram telesnej hmotnosti, čo znamená, že priemerný človek s hmotnosťou 68 kg by potreboval skonzumovať 135 gramov soli alebo približne 7,5 polievkových lyžíc sójovej omáčky, píše Lad Bible.

Príliš veľa soli v krvi spôsobuje stav nazývaný hypernatriémia, pri ktorom sa voda premiestňuje z telesných tkanív v snahe vyrovnať hladiny soli medzi nimi a krvou. Je to veľmi nebezpečné, pretože to nielenže môže spôsobiť smrteľné nahromadenie tekutín v orgánoch ako pľúca, ale keď voda opustí mozog, ten sa môže zmenšiť a začať krvácať, čo spôsobí neurologické príznaky.

Šťastie v nešťastí

Pred desiatimi rokmi požil istý devätnásťročný mladík liter sójovej omáčky, upadol do kómy a skončil na pohotovosti. "Nereagoval na žiadny z podnetov, ktoré sme mu dali. Jeho nervový systém dobre nefungoval," povedal vtedy pre NBC ošetrujúci lekár pohotovostnej medicíny David Carlberg. Pacient sa, našťastie, rýchlo zotavil; do štyroch hodín od požitia omáčky dostal do tela šesť litrov sladkej tekutiny v snahe znížiť hladinu sodíka. Tá sa u neho vrátila do normálu asi po piatich hodinách. Zostal v kóme tri dni, ale zobudil sa sám. Pacient akoby zázrakom vyviazol bez ujmy, hoci hladina sodíka v jeho krvi nameraná v nemocnici bola najvyššia, aká bola kedy pozorovaná u dospelého človeka. Ak teda budete mať nabudúce chuť pridať do jedla o niečo viac sójovej omáčky, ako odporúča recept, dobre si to rozmyslite a neprežeňte to.