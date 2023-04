Lekári radia: Toto by ste mali urobiť okamžite po tom, ako sa vysmrkáte alebo si kýchnete

NEW YORK - Hlien síce chráni pred baktériami a vírusmi, no môže byť zodpovedný aj za ich šírenie. Dôležité je preto umyť si ruky po kýchaní, kašľaní a smrkaní. Nedávna správa ale ukázala, že väčšina ľudí toto preventívne opatrenie nepraktizuje, čím sa vystavuje riziku, že sa nakazí viacerými chorobami.

Hlien sa môže zdať niekomu nechutný, ale slúži dôležitému účelu - pomáha zastaviť vírusy, baktérie a dráždivé látky, aby sa dostali do pľúc cez nos. Práve preto, že hlien je taký účinný pri zachytávaní choroboplodných zárodkov, je ale účinný aj pri ich šírení, kedykoľvek smrkáte, kašlete alebo kýchate. O to dôležitejšie je umývať si ruky zakaždým, keď siahnete po vreckovke. Podľa správy amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) z roku 2020 však 25 percent ľudí priznáva, že to nerobí.

Vreckovky vás môžu chrániť pred baktériami, ale stále je dôležité si po vysmrkaní dôkladne umyť ruky. "Neumývanie rúk po vysmrkaní môže potenciálne šíriť rôzne respiračné ochorenia spôsobené baktériami a vírusmi, ako sú rinovírusy, chrípka, ovčie kiahne, meningitída a streptokokové infekcie skupiny A a B. Tieto choroby môžu spôsobiť príznaky od miernych až po ťažké, vrátane horúčky, zimnice, žalúdočných kŕčov, nevoľnosti, zvracania a hnačky," vysvetlil dermatológ v newyorskej nemocnici Mount Sinai Cameron Rokhsar magazínu Best Life. Keď smrkáte, vylučujete sekréty, ktoré obsahujú baktérie a vírusy. Tie sa môžu ľahko preniesť do vašich rúk. "Dotyk povrchov alebo predmetov, ktoré boli kontaminované týmito sekrétmi, môže viesť k šíreniu škodlivých patogénov. Keď sa dotknete očí, nosa alebo úst kontaminovanými rukami, môžete si tieto patogény zaviesť do tela a nakaziť sa."

Podľa Rokhsara sú niektoré choroby dýchacích ciest potenciálne život ohrozujúce, najmä v období pandémie. Aby sa zabránilo šíreniu týchto chorôb, je dôležité si často umývať ruky mydlom a vodou. Umývanie rúk mydlom a vodou aspoň dvadsať sekúnd môže pomôcť odstrániť škodlivé baktérie a vírusy z rúk. Pred opláchnutím vodou a osušením rúk čistým uterákom alebo sušičom vzduchu by ste mali napeniť prednú aj zadnú časť rúk, pod nechtami a medzi prstami.

Ak nemáte k dispozícii mydlo a vodu, môžete použiť dezinfekčný prostriedok na ruky s najmenej 60 percentami alkoholu, ktorý pomôže znížiť šírenie choroboplodných zárodkov. Ak je to ale možné, uprednostňujte dôkladné umytie mydlom a vodou. Dezinfekčné prostriedky totiž nemusia byť také účinné pri odstraňovaní nečistôt alebo škodlivých chemikálií. Okrem toho alkohol v nich môže pokožku vysušovať a u niektorých jedincov môže spôsobiť podráždenie alebo alergické reakcie.