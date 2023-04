Čašníčka (24) dala výpoveď, len ťažko uveríte, ako si teraz zarába: Mužskí kolegovia len ticho závidia

Hoci 24-ročná žena pôvodne absolvovala kurz, aby si oprášila svoje "Do It Yourself" (Urob si sám) zručnosti, časom začala robiť príležitostné práce pre priateľov a rodinu zadarmo. Keď si takto zarobila prvých 150 libier, uvedomila si, že by si z toho mohla urobiť biznis. Hovorí, že našla jedinečný priestor v odvetví, v ktorom dominujú muži. Z väčša pracuje pre starší ch zákazní kov, ktorí sa cítia príjemnejšie, keď majú v dome ženu.

"Predtým, ako som založila firmu She Plasters, myslela som si, že ľudia, najmä muži, budú pochybovať o mojich zručnostiach. N a moje úžasné prekvapenie ma väčšina ľudí mimoriadne podporovala a chválila. Stretla som sa s jedným mužom, ktorý si myslí, že nemôžem robiť svoju prácu, ale podľa mňa len žiarli, že to žen ám v tomto odvedví tak ide ," píše Manchester Evening News.

Jedna vec, ktorú Madi považuje za ťažkú, je fyzicky náročná omietk a, a le vďaka výhodám vlastného podnikania to stojí za to. "Nosenie ťažkých vriec je niekedy namáhavé. Samotná práca je veľmi únavná, takže mám tendenciu skončiť už o 14:00. N iekedy, keď potrebujem stihnúť prácu v stanovenom termíne, skončím až podvečer."

Majú to v rodine

Forrestovej talent vraj najviac ovplyvnil jej starý otec, ktorý mal svoju vlastnú firmu zameranú na úpravy domu. Keď bola blondínka mladšia, pomáhala mu s odstraňovaním dlaždíc a tapiet a maľovaním. " Jeho tvrdá práca sa odrazila na mojej mame, ktorá je tiež veľmi šikovná okolo domu, stále vyrába nové veci alebo recykluje staré. Myslím, že to prešlo aj na mňa."