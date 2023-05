Expertka odhalila nový druh sexuálnej orientácie: Vraj sme ju aspoň na chvíľu vyznávali všetci

Vo chvíli, keď dospejete k názoru, že máte v určitých veciach jasno, príde niečo, čo tento pocit naruší a vy sa musíte nanovo orientovať. K výrazom súvisiacim so sexuálnym správaním, ktoré sú zhrnuté skratke LGBTQIA (lesba, gay, bisexuál, transgender, queer/spytujúci, intersex, asexuál), pribudol ďalší pojem - abrosexuál. Čo sa pod ním skrýva? Austrálska producentka Jana Hockingová uvádza, že podľa googlesphere je to niekto, kto zaznamenáva v určitých obdobiach zmeny vo svojej sexuálnej orientácii, píše News.com.au. Napríklad osoba, ktorá je abrosexuálna, môže byť v určitom bode sexuálne priťahovaná k mužom a o niekoľko týždňov neskôr zas k ženám. Prekonáva aj obdobia rôznej intenzity príťažlivosti. Napríklad sa na krátky okamih správa asexuálne a potom si znovu užíva sex, čiže takéto správanie odráža typ sexuálnej tekutosti. V tomto bode nastáva priestor pre kontroverznú otázku: Nie sme všetci tak trochu abrosexuálni?

Populárny americký dídžej Diplo poskytol veľmi otvorený rozhovor herečke Emily Ratajkowski na jej podcaste High Low s Em Rata, kde prezradil, že mal orálny sex s mužom, ale nepovažuje sa za geja. "Na to, aby som si dal vyfajčiť od chlapa, nemusím byť gej!" vyhlásil. Keď si prečítate definíciu abrosexuála, zhoduje sa presne s touto situáciou. DJ si totiž chvíľu užíval sexuálne potešenie, ktoré mu poskytoval muž. Potom si užil so ženami. Mnohí si teraz kladú otázku: Nie je toto správanie typické pre bisexuála? Odpoveď však znie - nie. Rozdiel medzi bisexuálom a abrosexuálom spočíva v tom, že ľudia, ktorí sú "bi", majú tendenciu byť tekutejší. Môžu sa kedykoľvek zaľúbiť do ktoréhokoľvek pohlavia, zatiaľ čo abrosexuál prechádza fázami. Jeden deň má teda vo svojej orientácii úplne jasno, ale na druhý sa môže cítiť ako homosexuál.

Ak vás to mätie, poobzerajte sa okolo seba, koľko mätúcich vecí vás obklopuje. Tento výraz zároveň poukazuje na to, že sexualita každého človeka je zložitá a jedinečná a život nie vždy zapadá do škatuľky, o ktorej sa hovorí, že je tá pravá. Hockingová používa ako príklad svoj život. Je presvedčená o tom, že v istom okamihu prechádzala abrosexuálnou fázou, pretože sa domnievala, že je bisexuálka. "Išla som von a experimentovala som s niekým, o kom som si myslela, že by som mohla byť do neho zamilovaná. Keď som to vyskúšala, čoskoro som si uvedomila, že ženy nie sú mojou sexuálnou preferenciou, ale kto by povedal, že tento zvláštny pocit sa neskôr v živote nevráti?" kladie si otázku.

Po tridsiatke dokonca dospela do okamihu, keď si jej libido zbalilo kufre a odišlo. Odôvodňuje to tým, že v tom období raňajkovala v rozhlasovom vysielaní a v dôsledku takého životného štýlu úplne vyhorela a premýšľala nad tým, prečo nemá záujem o sex. Jane si myslí, že ak sa každý hlboko zamyslí nad svojím dlhým a zaujímavým životom, možno uvidí momenty, kedy bol trochu sexuálne zmätený. Preto hovorí, že sexualita je spektrum a nie je len o gejoch alebo heterosexuáloch. Sú tí, ktorí sú pevne na jednej strane, potom tí na homosexuálnej strane a potom je medzi nimi veľké množstvo ľudí, ktorí fungujú v sivej zóne. Takže nastáva normalizácia sivej zóny.