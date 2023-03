Vedci varujú, hrozivá PREDPOVEĎ z Biblie sa napĺňa: Toto sa má stať do roku 2040

LONDÝN - Vládna správa varuje pred vysychaním riek Eufrat a Tigris, o ktorom sa už zmienila Biblia. V priebehu niekoľkých rokov by mohli zmiznúť zo zemského povrchu veľtoky, ktoré tisícky rokov zabezpečovali rozkvet poľnohospodárskych komunít a veľkých miest v Mezopotámii, čiže v lokalite, ktorá je pravdepodobne kolískou ľudskej civilizácie.

V Biblii sa hovorí, že keď vyschne rieka Eufrat, začnú sa diať najzvláštnejšie veci a možno nastane aj druhý príchod Ježiša Krista. V Zjavení 16:12 sa píše: "Šiesty anjel vylial svoju čašu na veľkú rieku Eufrat a jej voda vyschla, aby pripravila cestu kráľom z Východu." A ako sa zdá, tento scenár nastane už čoskoro.

Eufrat spolu s Tigrisom preteká cez dnešnú Sýriu a Irak a vlieva sa do Perzského zálivu. Práve vďaka týmto dvom riekam prekvitalo poľnohospodárstvo a sídla v Mezopotámii, ktorá je považovaná za kolísku najstaršej civilizácie na svete. Tento riečny systém však už niekoľko desaťročí vysychá. Vládna správa z roku 2021 dokonca uvádza, že rieky môžu do roku 2040 vyschnúť úplne v dôsledku sucha spôsobeného klimatickými zmenami. Dvojica satelitov NASA Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE) nasnímali oblasť už v roku 2013 a priniesli dôkaz o tom, že povodia riek prišli od roku 2003 až o 144 kubických kilometrov vody.

Galéria fotiek (3) Straty sladkej vody na Blízkom východe

Zdroj: NASA/UC Irvine/NCAR

"Údaje GRACE poukazujú na alarmujúcu mieru poklesu celkových zásob vody v povodiach Tigris a Eufrat, ktoré majú v súčasnosti po Indii druhú najväčšiu stratu podzemnej vody na Zemi. Úbytok vody bol obzvlášť markantný po období sucha v roku 2007. Dopyt po vode medzitým stále rastie a región nekoordinuje svoje hospodárenie kvôli rôznym výkladom medzinárodných zákonov," povedal hydrológ Jay Famiglietti z Kalifornskej univerzity v Irvine.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Úplný kolaps riečneho systému by znamenal aj kolaps pre celý región. Na vodu z týchto veľtokov sa spoliehajú milióny ľudí z Turecka, Sýrie a Iraku a s ich klesajúcou hladinou narastajú medzinárodné spory o prístup k vode. Vlády týchto štátov nie sú schopné priniesť riešenie problému, ktorý môže vyústiť ku kríze verejného zdravia. Nedávna správa zverejnená v časopise British Medical Journal (BMJ) poukázala na nárast nespočetného množstva zdravotných núdzových situácií v Iraku spôsobených nedostatkom pitnej vody. "Hnačka, ovčie kiahne, osýpky, brušný týfus a cholera sa v dôsledku vodnej krízy šíria v celej krajine, pričom vláda svojim občanom neposkytuje ani vakcíny," upozornil aktivista Naseer Baqar z organizácie Tigris River Protectors Association.