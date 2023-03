Dvojica si zaplatila pobyt v luxusnom hoteli: Hnus, ktorý by sme nechceli ani zadarmo!

Žena menom Beth z Perthu vysvetlila, že spolu s partnerom si rezervovali pobyt v luxusnom kúpeľnom hoteli Vanilla Face & Body Spa v komplexe Rendezvous Hotel v Západnej Austrálii. Každý z nich zaplatil 287 austrálskych dolárov (178 eur) a ďalších 53 dolárov (33 eur) za súkromný balkón pre páry.

Ako sa ale ukázalo, nebolo to také luxusné, ako to znelo. Beth uviedla, že balkón vyzeral ako altánok na nejakom dvore. Na stolíku bola položená fľaša lacného vína a zátka. Na pohostení, ktoré pozostávalo z keksov, pomarančov, kúskov chleba a syra, bol dokonca prach. "Ak by ste prižmúrili oči, prach by teoreticky mohol vyzerať ako piesok na pláži," povedala. Vo videu, v ktorom je zdokumentovaný kontroverzný balkón, tiež vidno malú dieru v zábradlí a odpadky, ktoré tam zostali. Dvojicu prekvapilo aj to, že kvety vo vázach boli umelé.

Mnohí užívatelia si myslia, že Beth by mala požiadať o vrátenie peňazí, pretože za svoje peniaze nedostala adekvátnu službu. "Pripomína mi to mŕtve nákupné centrum na predmestí," napísal jeden z komentujúcich. "Za normálnych okolností si musíte priplatiť za smetnú jamu, máte šťastie," poznamenal ďalší.