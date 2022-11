Astrologička radí: Toto mesto v Európe by ste mali navštíviť podľa vášho znamenia

NEW YORK - Bohatá gastronómia, úchvatné kultúrne pamiatky a čarovné scenérie, nič sa nevyrovná cestovaniu po Európe. Ak by ste sa radi vydali na dovolenku, ale neviete sa rozhodnúť kam, pomôže vám vaše znamenie zverokruhu. Astrologička prezradila, ktoré zo znamení by mali zavítať do akých krajín.

Americká astrologička Lauren Ashová pre magazín Best Life najnovšie prezradila, kam by sa mali ľudia narodení v jednotlivých znameniach zverokruhu vydať na dovolenku. Kým napríklad na Škorpiónov čaká krajina plná temperamentu, Panny na vlastnej koži zažijú kozmopolitné európske mesto.

BARAN - Mníchov, Nemecko

Baran má oveľa viac energie ako ostatní. Ľudia narodení v tomto znamení radi začínajú deň skôr, aby nepremárnili čo i len chvíľu. To je aj dôvod, prečo trávia dovolenku na miestach, kde sa môžu uvoľniť a dobre sa zabaviť bez toho, aby sa zaťažovali malými alebo zbytočnými detailmi. V Mníchove vám učaruje veľa dobrého jedla, lahodného piva a živých párty, ktoré trvajú do skorých ranných hodín. Ak si svoj výlet správne načasujete, môžete si dokonca užiť slávny festival Oktoberfest.

BÝK - Dublin, Írsko

Býci nie sú príliš dobrodružní, radšej relaxujú doma. Vo svojej kariére sú odhodlaní a disciplinovaní, čo je prístup, ktorý uplatňujú aj pri plánovaní dovolenky. Namiesto toho, aby sa ponáhľali z jedného miesta na druhé, uprednostňujú výlet, kde sa môžu ponoriť do kultúry a zážitkov. To ponúka írsky Dublin. Od historickej architektúry a dláždených ulíc až po chutné jedlo a nápoje, v Dubline môžete objaviť množstvo jedinečných atrakcií.

BLÍŽENCI - Lisabon, Portugalsko

Blíženci sú otvorení a pohodoví. Radi posúvajú svoje hranice tým, že chodia na nové miesta a spoznávajú nových ľudí, s ktorými by sa vo svojom každodennom živote nestretli. Tam, kde iní môžu hrať na istotu, sa Blíženci ponárajú do neznáma a nachádzajú niečo vzrušujúce. Lisabon je hlavným mestom Portugalska a je jedným z najživších a najtrendovejších miest v Európe. Budete mať pocit, že ste sa preniesli do iného sveta, keď sa ponoríte priamo do taviaceho kotla histórie, gastronómie, umenia, architektúry a nočného života.

RAK - Comské jazero, Taliansko

Ľudia narodení v tomto znamení majú radi domácu pohodu, ale tiež si nenechajú ujsť poriadne dobrodružstvo. Kľúčom je, aby sa cítili pohodlne. Len málo vecí im dokáže urobiť takú radosť ako relax v domácnosti, takže ak sa chystajú vyraziť von, musí to byť niekde, kde to bude stáť za to. Posedenie na úpätí Álp, v očarujúcom útočisku pri Comskom jazere v Taliansku, je dokonalou voľbou v každom ročnom období. Užite si lenivé dni plné drinkov a opaľovania počas letných mesiacov alebo kakaa a nádherných zasnežených výhľadov počas zimy.

LEV - Paríž, Francúzsko

Levy vždy hľadajú príležitosť prejaviť sa a byť stredobodom pozornosti. Pokiaľ ide o cestovanie, potrebujú destináciu, kde sa môžu predviesť a dobre sa pri tom zabaviť. Sú to odvážni a dramatickí ľudia, preto hľadajú miesto s rovnakou bujarosťou a vkusom. Existuje niečo vášnivejšie ako Paríž? V jednom z najdôležitejších a najvplyvnejších miest na svete z hľadiska histórie, umenia a kultúry určite nájdete množstvo miest, ktoré stoja za návštevu. Nehovoriac o skvelej gastronómii.

PANNA - Štokholm, Švédsko

Panny sú veľmi praktické a organizované. Obvykle majú na starosti plánovanie každého detailu cesty bez ohľadu na to, s kým cestujú. Švédsky Štokholm je nabitý historickými a kultúrnymi atrakciami, zatiaľ čo mnohé reštaurácie, kaviarne a bary v meste ponúkajú miesta na oddych. Toto kozmopolitné mesto je dokonalou zmesou vintage šarmu a nového mestského štýlu, ktorý vás jednoducho očarí.

VÁHY - Rím, Taliansko

Váhy milujú všetko krásne a pôžitkárske. Ak patríte medzi ne, zoberte na dovolenku aj svoju polovičku a stavte na romantiku. Dovolenka v Ríme vám určite učaruje. Užite si lahodnú gastronómiu s fantastickými lokálnymi vínami, ktoré toto mesto ponúka.

Galéria fotiek (13) Vatikán

ŠKORPIÓN - Palma de Mallorca, Španielsko

Ľudia narodení v tomto znamení sa radi dostávajú do nových a nezvyčajných situácií. Sú veľmi nezávislí, takže preľudnené mestá s množstvom sprievodcov ich príliš nelákajú. Španielsko má veľa obľúbených dovolenkových destinácií, ale ako Škorpióna vás skôr lákajú skryté drahokamy pred populárnymi miestami. Doprajte si relax na pobreží metropoly Malorky Palma de Mallorca. Vďaka nádhernému teplému počasiu po celý rok, piesočnatým plážam a skrytým historickým uličkám ponúka toto mesto viac než dosť dobrodružstiev na uspokojenie vašich potrieb.

STRELEC - Istanbul, Turecko

Ako najdobrodružnejšie znamenie zverokruhu najradšej trávite dovolenku vonku, spoznávate nových ľudí a objavujete veľké neznáme. Strelci vyhľadávajú vzrušenie, takže chcú cestovať niekam mimo populárnych destinácií. Turecký Istanbul má dostatok úctyhodnej histórie a temperamentného nočného života, aby ste sa zabavili a zabezpečili, že sa domov vrátite s množstvom príbehov.

KOZOROŽEC - Nikózia, Cyprus

Kozorožci môžu byť tým najzložitejším znamením, pokiaľ ide o plánovanie dovolenky. A nie je to preto, že by radšej zostali doma, ale skôr preto, že ich povýšený vkus a náročné oko je ťažké uspokojiť. Pravdepodobne budú mať spísaný zoznam vecí, ktoré chcú počas dovolenky urobiť, pričom medzi jednotlivými aktivitami musia mať veľa prestojov na oddych a relax. Nikózia je skrytý klenot medzi európskymi turistickými destináciami, kde sa spája starý a moderný svet. Ako človek, ktorý oceňuje tradíciu, si Kozorožec užije objavovanie celej histórie, zatiaľ čo uspokojí aj svoju lásku k luxusu.

VODNÁR - Amsterdam, Holandsko

Je toho veľa, čo chcú Vodnári zažiť a ako najprogresívnejšie znamenie zverokruhu im nič nemôže zabrániť v tom, aby to urobili. Sú to premýšľaví, inteligentní a zvedaví ľudia. Vodnár je rebelom zverokruhu. V Amsterdame platia uvoľnené pravidlá a kultúra otvorenej mysle, ktorá vám umožní cítiť sa slobodne. Nehovoriac o tom, že mesto toho ponúka toľko, že sa nestihnete nudiť. Od rušných kaviarní a divadiel až po nádherné prírodné výhľady, toto krásne mesto, v ktorom sa dá všade dostať pešo alebo na bicykli, si zamilujete.

Galéria fotiek (13) Amsterdamské kanály, Holandsko

RYBY - Atény, Grécko

Ako plynulé a premenlivé znamenie majú Ryby radi slobodu robiť každý deň niečo iné a preskúmať každý kút nimi zvolenej destinácie. Potrebujú preto mesto, kde si môžu užívať spoločenské aktivity, ale tiež si vychutnať čas osamote. Atény sú jedným z najstarších miest na svete a skrývajú v sebe nekonečné staroveké poklady. Za zmienku stojí aj to, že budete len kúsok od niektorých z najznámejších pláží na svete, kde si môžete užiť oddych pri knihe.