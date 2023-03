VIDEO odhalilo, ako sa vyrábajú párky: Niektorých navždy prešla chuť, iní by si dali hotdog

Video zverejnené na YouTube ešte pred jedenástimi rokmi pod názvom "How It's Made" odhaľuje zákulisie výroby párkov. Jeho autori vysvetľujú, že prvým krokom je zhromaždenie odrezkov, ktoré musia prejsť cez kovové platne, kde sú postrúhané na menšie časti. K mäsu sa následne pridáva potravinársky škrob, soľ, dochucovadlá a voda s kukuričným sirupom. Všetko sa potom zmieša vo veľkej nádobe. Do procesu sa neskôr zapája ďalší stroj, ktorý rozmixuje mäsové cesto na jemnú emulziu. Keď je hotová, plnia sa ňou črevá, ktoré presunú do pece.

Zábery nazbierali už viac ako 89 miliónov pozretí. Jeden užívateľ poznamenal, že párky urobili z tých najhnusnejších častí zvieraťa chutnú lahôdku, ktorá efektívne znižuje množstvo odpadu. Druhý ocenil šikovnosť a systematickosť mäsového priemyslu. "Akokoľvek to niektorí považujú za hrubé, som celkom rád, že zvieratá nevyjdú nazmar a spotrebujeme každý kúsok ich mäsa."

Viacerí ľudia sú z videa znechutení a priznali, že ich pri jeho sledovaní prešla akákoľvek chuť na párky. Tá sa zas u iných, naopak, ešte zväčšila. "Už viem, čo si dám na večeru. Milujem grilované párky s horčicou a mletou cibuľkou," píše sa v jednom komentári. Pre ďalších bol príspevok do istej miery príjemným prekvapením. "V skutočnosti som čakal niečo oveľa horšie, ale som prekvapený. Toto je skvelé a vyhladol som. Je úžasné, že ničím neplytváme. Chcem hneď hotdog."