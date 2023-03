Tri spôsoby, ako posteľná bielizeň môže škodiť vášmu zdraviu! O tom poslednom ste určite netušili

Galéria fotiek (3) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

NEW YORK - Kto by nemal rád spánok v posteli s čerstvo vypranou bielizňou. Pokiaľ sa ale pravidelne budíte unavení, možno za to môže práve vaša posteľná bielizeň. Odborníci odhalili, ako jej výber dokáže ovplyvniť kvalitu spánku a do akej miery vám môže viac škodiť ako prospievať.