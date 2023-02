Bývanie na týchto miestach môže zvýšiť riziko mŕtvice: Týka sa to aj vás?

DALLAS - Výskumníci zistili, že život v oblastiach s väčším množstvom fastfoodov môže u jedincov starších ako päťdesiat rokov zvýšiť riziko mŕtvice. Tieto zistenia zdôrazňujú potrebu účinných politík a programov, ktoré by zabezpečili lepší prístup k zdravým potravinám. Štúdia však má isté limity.

Dospelí vo veku 50 rokov a starší, ktorí žijú v takzvaných "potravinových močiaroch", čiže oblastiach s vyššou hustotou rýchleho občerstvenia a nezdravých jedál, majú vyššie riziko mŕtvice v porovnaní s tými, ktorí žijú na miestach s menšou koncentráciou rýchleho občerstvenia, varujú odborníci na základe predbežného výskumu. Termín potravinové močiare bol vytvorený pred viac ako desiatimi rokmi, aby definoval komunity, v ktorých je veľa reťazcov fastfoodov a obchodov so zmiešaným tovarom. Tie zaplavujú štvrte nezdravými možnosťami stravovania. Potravinové močiare sa často zhodujú s potravinovými púšťami, kde nedostatok obchodov s potravinami sťažuje prístup k čerstvým produktom a výživným potravinám.

"Napriek veľkému pokroku v liečbe je mozgová príhoda naďalej významným problémom a niektorí ľudia sú ohrození aj napriek optimálnej lekárskej liečbe. Nezdravá strava negatívne ovplyvňuje krvný tlak, hladinu glukózy a cholesterolu v krvi, čo zvyšuje riziko mŕtvice. Nezávisle od vlastnej demografie alebo sociálno-ekonomického postavenia môže byť život v štvrti s množstvom nekvalitných potravín pre mnohých ľudí dôležitým faktorom, ktorý treba zvážiť," povedal Dixon Yang, hlavný autor štúdie a postdoktorand z Columbia University Irving Medical Center v New Yorku.

Výskum bol sekundárnou analýzou údajov zozbieraných od roku 2010 do roku 2016. Zúčastnilo sa ho 17 875 dospelých, ich priemerný vek bol 64 rokov, 54 percent z nich tvorili ženy a 84 percent boli belosi. Vedci použili rozšírený index maloobchodného potravinového prostredia na základe zdravotných údajov účastníkov. Index maloobchodného potravinového prostredia zahŕňal obchody so zmiešaným tovarom, rýchle občerstvenie a reštaurácie s kompletnými službami ako nezdravé možnosti stravovania. Obchody s potravinami, farmárske trhy a špecializované predajne potravín boli klasifikované ako maloobchodníci so zdravou výživou.

Mnohí účastníci žili v oblasti s množstvom obchodov s nezdravými potravinami

Pre index maloobchodného potravinového prostredia experti vytvorili dve kategórie - pomer nižší ako päť alebo pomer päť a viac. Takmer štyri percentá účastníkov uviedlo, že mali mozgovú príhodu. Analýza zistila, že 28 percent ľudí žije v oblastiach s indexom maloobchodného potravinového prostredia nižším ako päť a 72 percent účastníkov žije v oblastiach s indexom päť alebo vyšším. Ľudia v skupine s vyšším indexom mali o 13 percent vyššiu pravdepodobnosť výskytu mozgovej príhody v porovnaní s druhou skupinou. Celkový stredný index maloobchodného potravinového prostredia vo všetkých komunitách bol na úrovni šesť, čo znamená, že mnohí z účastníkov žili v oblasti so šesťkrát väčším množstvom maloobchodných predajcov nezdravých potravín.

Nedostatky štúdie

Odborníci však priznali, že v štúdii skúmali len jedno časové obdobie, preto nie sú schopní dokázať príčinu a následok medzi indexom maloobchodného potravinového prostredia a mŕtvicou. Navyše, niektorí účastníci hlásili výskyt mŕtvice v minulosti bez presného určenia príčiny. "V tejto ranej fáze nášho výskumu je dôležité zvýšiť povedomie o tom, že susedstvo a potravinové prostredie človeka sú potenciálne dôležité faktory ovplyvňujúce zdravie, najmä medzi ľuďmi, ktorí môžu mať ťažkosti v oblasti kardiovaskulárneho zdravia," upresnil Yang. Kardiovaskulárne zdravie sa dá zlepšiť dodržiavaním zásad Americkej srdcovej asociácie: