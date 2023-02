Žene (50) poranili prst počas manikúry v salóne: Hrôzostrašný dôsledok, dostala rakovinu!

Päťdesiatročná Grace Garciová z Kalifornie navštívila nechtový salón v novembri 2021, tesne pred Dňom vďakyvzdania. Nechty si dávala robiť už asi dvadsať rokov, no v ten deň sa jej nepodarilo objednať do salónu, kam chodila bežne. Rezervovala si teda termín v zariadení blízko svojho pracoviska. Všetko vyzeralo dobre, až dokým jej zamestnankyňa nezastrihla do pravého prstenníka. Bolo to prvýkrát, čo sa jej niečo také stalo. "Je možné, že pracovníčka na mne použila nástroje, ktoré už pravdepodobne predtým použila na predchádzajúcej zákazníčke," povedala Today.com.

Po návrate domov Grace ranu potrela antibiotickou masťou. Ani po niekoľkých dňoch sa ale nehojila, preto sa vrátila do salónu, aby upozornila na chybu techničky. Tam jej povedali, že ženu už vyhodili kvôli mnohým sťažnostiam. V obavách, že sa rez nehojí správne, Garciová navštívila svojho lekára, ktorý jej predpísal antibiotikum na prst. No nezlepšovalo sa to. Ak náhodou prstom do niečoho narazila, bolelo to. Napokon sa rana zahojila, no na mieste sa objavil hrbolček, ktorý mal tmavšiu farbu ako zvyšok kože. Američanka sa opäť vydala za lekárom, ktorý tvrdil, že ide o mozoľ z písania, hoci Grace pri písaní nepoužíva prstenník. V apríli 2022, päť mesiacov od návštevy salóna, zašla za dermatológom, ktorý ale rovnako ako všeobecný lekár navrhol len sledovanie.

Hrčka sa postupne zmenila z modriny na otvorenú ranu a nakoniec na bradavicu. Začal sa nový kruh návštev lekárov, až Garciová nakoniec absolvovala biopsiu. Ako sa ukázalo, jej obavy boli oprávnené. Išlo o rakovinu nechtov spôsobenú ľudským papilomavírusom (HPV), čo je zriedkavý jav. Podľa dermatológa Tea Soleymaniho, ktorý ju liečil, tvoria väčšinu z rakovín nechtov melanómy. Gface však mala spinocelulárny karcinóm, bežnú rakovinu kože, ktorá je menej agresívna ako melanóm. Príčina v podobe HPV je ale mimoriadne nezvyčajná. "Je to dosť zriedkavé z niekoľkých dôvodov. Všeobecne povedané, kmene, ktoré spôsobujú rakovinu z hľadiska HPV, majú tendenciu byť viac sexuálne prenosné," vysvetlil Soleymani.

Garciovej sa infekcia dostala do organizmu prostredníctvom porušenej kože na ruke. Rakovina postupovala pomerne rýchlo. Vďaka svojmu odhodlaniu však rýchlo vyhľadala pomoc a rakovina dosiahla iba prvé štádium. Soleymani odstránil všetky rakovinové bunky, takže pacientka nepotrebuje žiadnu invazívnejšiu liečbu. Musí však chodiť na pravidelné kontroly k dermatológaovi. Podľa Grace je dôležité hovoriť o týchto skúsenostiach s cieľom zvýšiť povedomie a povzbudiť ľudí, aby sa uistili, že nechtoví technici vždy použijú nové nástroje. "Od prvého dňa som bojovala, pretože som vedela, že niečo nie je v poriadku. A mala som pravdu," dodala.