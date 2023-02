Seniorka oslávila 100. narodeniny: Jej tip na dlhovekosť ľuďom vyrazil dych, je určený najmä pre ženy

SOUTH KIRKBY - Britka Olive Westermanová, ktorá oslávila tento mesiac sté narodeniny, prezradila svoj recept na dlhovekosť. Bývalá zamestnankyňa detských jaslí si užíva spokojnú starobu, srší optimizmom a s radosťou sa delí o svoje rady do života.

V rezidenčnom dome Deewater Grange v meste South Kirkby oslávila 16. januára storočnicu Olive Westermanová. Počas popoludňajšieho posedenia konaného na jej počesť sa podelila o zopár životných múdrostí. Keď sa jej novinári spýtali na recept na dlhovekosť, bez váhania odpovedala: "Vyhýbajte sa rozhovorom s cudzími mužmi a budete v pohode." Potom doplnila, že dôležité je byť "jednoducho šťastným a spokojným s tým, že žijete a s tým, čo máte".

Galéria fotiek (2) Zdroj: profimedia.sk

Bývalá zamestnankyňa jaslí uviedla aj to, že mala šťastie a tešila sa z radostného manželstva. Jej manžel Sam bol vraj láskavý a nežný. Bol to spisovateľ a cestovateľ. Za šťastnú etapu svojho života považuje Olive obdobie, keď žili v zámorí. Veľmi sa jej páčilo aj v Singapure. "Bolo to zaujímavé a vzrušujúce miesto, odlišné od Anglicka," spomína.

Dvojica nemala deti, takže veľa času trávili cestovaním po celom svete. Westermanovej vraj veľmi prospela aj práca s malými deťmi, pretože vďaka nej sa udržiavala mladá. "Vlastne nemôžem uveriť tomu, že mám sto rokov, ale je to úžasný pocit. Bola som úplne nadšená, keď som dostala pohľadnicu od kráľa Charlesa a Camilly," povedala s úsmevom oslávenkyňa.