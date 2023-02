Blondínka si chcela spraviť FOTO s otcom na pamiatku: Z jedného detailu ostala zhrozená, vidíte ho?

SYDNEY - Žena, ktorá si chcela spraviť milú fotografiu so svojím otcom na pamiatku, nedokázala uveriť vlastným očiam. Keď sa na ňu totiž pozrela, všimla si veľmi vtipný detail. Na tričku muža vidno dcérin tieň profilu nosa, ktorý je bizarne zdeformovaný. Kvôli tomu tak vyzerá ako hlavná postava z animovanej rozprávky Ja, zloduch.

Žena menom Kris zverejnila na TikToku video so záberom, na ktorom sedí vedľa svojho otca. Obaja sa usmievajú do objektívu, aby si spravili peknú spoločnú fotku. "Keď si si myslela, že máš roztomilú fotku so svojím otcom," okomentovala autorka svoj príspevok.

Záber vyzerá na prvý pohľad úplne v poriadku, až na malý detail - tieň ženinho nosa na otcovom tričku je zdeformovaný a pôsobí dlhšie a krivšie. Kris sa dokonca prirovnala k postave zloducha zo známej animovanej rozprávky.

Mnohých užívateľov fotografia dobre pobavila. Iní uviedli, že keby na to Kris nepoukázala, možno by si vtipný detail ani nevšimli. "Vyzeráte ako Alfred Hitchcock. Ale pekná fotka vás a vášho otca," zavtipkoval ďalší. Ďalší si zas myslí, že Kris na snímke vyzerá ako Penguin z Batmana.