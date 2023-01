Muži, pitie týchto nápojov zvyšuje riziko straty vlasov! Najlepšie spravíte, ak sa im vyhnete

PEKING - Konzumácia sladených nápojov podporuje vznik viacerých civilizačných ochorení. Podľa najnovších zistení čínskych vedcov má súvislosť aj s nadmerným vypadávaním vlasov u mužov. Mali by sa im ale vyhýbať všetky vekové skupiny vrátane mladých ľudí, ktorým záleží na tom, ako budú vyzerať vo vyššom veku.

Strata vlasov je problém, s ktorým sa stretávajú najmä muži, niektorí dokonca už od tínedžerského veku. Skupina čínskych vedcov na základe svojich zistení uvádza, že muži, ktorí konzumujú sladené nápoje, energetické a šumivé drinky a dokonca aj sladený čaj a kávu, sú vystavení väčšiemu riziku vypadávania vlasov. Do štúdie sa zapojilo 1020 mužov z 31 rôznych provincií v Číne vo veku od 18 do 45 rokov. Rednutie vlasového porastu nad čelovou časťou bolo viditeľné u 592 účastníkov, pričom nimi boli skôr starší muži, súčasní alebo bývalí fajčiari, konzumenti alkoholu, muži s nižším vzdelaním a zníženou fyzickou aktivitou. Jednotlivci, ktorých spôsob stravovania pozostával z vyprážaných jedál, sladkých dezertov a menšieho množstva zeleniny, mali väčšiu pravdepodobnosť vypadávania vlasov v prednej časti hlavy.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Účastníci, ktorí takýto problém nemali, sa stravovali zdravšie a v ich jedálničku nechýbali obilniny, ovocie, ryby a iné druhy morských plodov. Zistené údaje poukázali aj na to, že účastníci, ktorým redli vlasy, konzumovali značné množstvo nápojov sladených cukrom. Týždenná spotreba predstavovala 4293 ml u mužov s vypadávaním vlasov oproti 2513 ml u tých, ktorí takýto problém nemali. Vo väčšine prípadov sa v týchto nápojoch nachádzajú rôzne druhy sladidiel vrátane hnedého cukru, kukuričného sladidla, dextrózy, fruktózy, glukózy, kukuričného sirupu s vysokým obsahom fruktózy, medu, laktózy, sladového sirupu, maltózy, melasy, surového cukru či sacharózy. Autori štúdie dospeli k záveru, že nápoje sladené cukrom zvyšujú pravdepodobnosť vypadávania vlasov u mužov. Veria, že mladí ľudia, ktorí ich s obľubou konzumujú, by sa mali mať na pozore, pretože v budúcnosti by práve toto mohlo ovplyvniť ich vzhľad.

Liečba vypadávania vlasov schválená FDA

Podľa americkej Správy potravín a liečiv (FDA) sú vhodnými prípravkami proti rednutiu vlasov minoxidil a finasterid. Medzi ďalšie liečebné postupy patrí ošetrenie laserom či transplantácia vlasov. Konkrétne otázky o správnej metóde liečby vypadávania vlasov je dôležité konzultovať s dermatológom.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Ako sa môžete vyhnúť konzumácii sladených nápojov?

1. Pite viac vody. Môže to byť voda z vodovodu, balená alebo perlivá.

2. Odolajte nutkaniu piť cukrom sladené nápoje a nahraďte ich inými formami.

3. Konzumujte nápoje s nízkym obsahom cukru vrátane nesladených čajov, malé množstvá stopercentnej ovocnej alebo zeleninovej šťavy a zdravé formy mlieka. Štítok s nutričnými údajmi uvádza obsah cukru vo všetkých nápojoch.

4. Vyhnite sa sirupovým alebo iným príchutiam, ktoré sa pridávajú do kávy či čaju.