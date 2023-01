Ľudia sú zhrození z toho, čo zjedla blondínka v autobuse: Dali by ste to niekedy do úst?

LEEDS - TikTokerka na videu vyvolala zdesenie po tom, ako zjedla filet zo surového lososa. Ľudia jej odkazujú, že si pomýlila druh ryby, no podľa jej vyjadrení sa zdá, že to nie je prvýkrát, čo to spravila. Jesť surového lososa v iných formách ako sushi alebo sashimi sa neodporúča, hrozí totiž riziko nákazy parazitom.

Niektorí ľudia spravia pre pozornosť na sociálnych sieťach čokoľvek, napríklad ako táto Britka, ktorá počas cesty autobusom do Leedsu zjedla surovú rybu. "Ešte niekto alebo som zlá?" uviedla v komentári k videu. Jeho autorka následne dostala prezývku "Salmon Ella", čo je slovná hračka odkazujúca na lososa a salmonelózu.

"Už som to jedla, viem, že je to nezdravé, ale zverejnila som to pre pobavenie. Nie je to niečo, čo pravidelne jem," povedala Aggie pre denník Independent. Video zasypalo množstvo komentárov. "Aj verejná doprava je šialená," zhodnotil jeden z užívateľov. "Moja láska, toto nie je ten istý losos, ktorý používajú v sushi reštaurácii," napísal ďalší. "Surový losos je pekný, ale tento druh musí byť uvarený, budeš kakať ako čajka," varovala jedna užívateľka.