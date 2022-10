Žena vošla do kuchyne a tam našla svojho manžela a sestru, ako... Ten pohľad ju absolútne zdrvil

Nemenovaná žena sa na Reddite zverila s nepríjemnou skúsenosťou, po ktorej sa jej zrútil celý svet. Pristihla totiž manžela a svoju sestru, ako sa nahí objímajú na dlážke v kuchyni v jej dome. Situáciu nezvládla a okamžite musela odísť do hotela. Po zablokovaní telefonátov od oboch zostala sama so zlomeným srdcom a vôbec nevie, čo bude robiť ďalej. Nedokáže sa vraj zmieriť s tým, čo sa stalo a cíti hlbokú zradu od dvoch najdôležitejších ľudí vo svojom živote.

Zdrvená manželka, ktorá vystupuje pod užívateľským menom cheaterssuck12, priblížila, že hneď, ako všetko videla, nastúpila do auta a odišla. "Len som jazdila dookola, kým som nenašla hotel, v ktorom som teraz. Nechce sa mi tomu veriť a neviem, čo mám robiť. Moja sestra, moja jediná rodina a môj najlepší priateľ, ktorý tu má byť pre mňa a byť mi oporou. Dvaja najdôležitejší ľudia v mojom živote všetko pokazili. Nechcem počuť akúkoľvek výhovorku, ktorú si vymyslia," vyliala si srdce. Teraz podľa vlastných slov túži len po tom, aby sa mohla vrátiť do obdobia, kedy bolo všetko v poriadku.

Keď prichádzala domov a uvidela auto svojej sestry pred ním, nemala ani len pomyslenie na to, čo ju čaká v kuchyni, na ktorú si, mimochodom, sama zarobila. Teraz ju ovláda pocit, akoby sa nemohla pohnúť. "Ak sa pohnem, stane sa to skutočnosťou a budem musieť prijať to, čo som videla a myslieť na to, čo bude ďalej." Jeden z užívateľov zradenej žene poradil, aby si odblokovala mobil a nechala manžela a sestru hovoriť do hlasovej schránky. "Vypnite si iba zvonenie vo svojich kontaktoch. Týmto spôsobom môžete získať dôkaz o ich ospravedlneniach a výhovorkách prostredníctvom hlasovej schránky. Možno ho budete potrebovať pri rozvode." Ďalší je ešte nekompromisnejší. "Tteraz sa určite vráť domov a vykopni ich. Nič iné si nezaslúžia," napísal.