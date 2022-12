Lekárka radí, ako treba piť počas Vianoc a na Silvestra: Toľkoto pohárikov alkoholu nenapácha veľké škody

LONDÝN - Hoci by bolo najlepšie sa alkoholu vyhýbať úplne, lekárka prezradila presné množstvo , ktoré nenapácha veľké škody. To sa môže hodiť najmä pri najbližších stretnutiach počas vianočných sviatkov alebo silvestrovských osláv.

Lekárka Deb Cohen-Jonesová pre Daily Mail povedala, že svoje poháriky vždy počíta a maximálne si dožičí tri, pretože ak tento limit prekročí, začnú sa prejavovať hlbšie zdravotné vedľajšie účinky. Hoci je dobré sa alkoholu vyhýbať úplne, počas sviatočného obdobia sa mnohí neubránia pokušeniu a nejaký ten pohárik si doprajú. Odborníčka odporúča držať sa troch štandardných alkoholických nápojov denne. Pitie alkoholu viac ako dvakrát týždenne prináša riziká: "Nepriaznivé účinky alkoholu sa v konečnom dôsledku prejavia takmer okamžite, pretože čo i len jeden nápoj má za následok miernu dehydratáciu, ktorá na druhý deň spôsobuje smäd, únavu a bolesti hlavy."

Po vypití troch alkoholických nápojov sa začnú objavovať následky:

1. Prerušenie spánku - S pribúdajúcim vekom býva spánok narušený už po troch pohárikoch. Hrozí roztrieštený spánkový režim a skoršie prebudenie.

2. Gastrointestinálny zápal - Po troch alebo štyroch nápojoch sa sliznica žalúdka podráždi, uvoľní sa viac kyseliny a môžu sa prejaviť príznaky pálenia záhy a nevoľnosti.

3. Zhoršenie nálady - Počiatočné pitie alkoholu môže spôsobiť, že sa budeme cítiť pokojnejšie a uvoľnenejšie, ale keď prvé pocity pominú, úzkosť sa môže vrátiť a zvýšiť.

4. Zápal - Po akejkoľvek dávke alkoholu spôsobujúcej intoxikáciu sa celkový zápal v tele zvyšuje, čo vedie k únave a bolestiam tela.

Zotavenie

Zotavenie sa z každého negatívneho symptómu môže trvať oveľa dlhšie ako noc po poháriku. Mierna dehydratácia, ktorá vedie k bolestiam hlavy, môže trvať aj dvanásť hodín. Úzkosti, ktoré s tým prichádzajú, môžu trvať až 24 hodín. Spánok by mohol byť narušený na niekoľko dní, a to sú len mierne dôsledky v porovnaní s ľuďmi, ktorí to s alkoholom dokážu naozaj prehnať. Pri nadmernom pití je väčšia pravdepodobnosť vzniku žalúdočných vredov alebo krvácania. To znamená, že dôjde k vážnemu poškodeniu výstelky žalúdka, ktorá začne krvácať, čo môže byť život ohrozujúce. Taktiež sa zvyšuje riziko úzkosti a depresie, rovnako ako možných zranení pri pádoch pod vplyvom.

"Po troch nápojoch sa vyššie uvedené symptómy exponenciálne zvyšujú a príjemné účinky alkoholu prevažujú nad nepriaznivými," povedala Cohen-Jonesová. Vysvetlila, že nie je prínosom nemiešať nápoje alebo poradie, v ktorom sa konzumujú. Alkohol je alkohol bez ohľadu na jeho formu a v konečnom dôsledku je to spoločensky prijateľný toxín, ktorý si mnohí z nás užívajú, ale bohužiaľ v našej kultúre aj mnohí preháňajú.