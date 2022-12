Zločinec bol odsúdený na popravu, no utiekol: Chytili ho po 42 rokoch! Takto unikal polícii

Vo Van Ba utiekol z väzenia v októbri 1980, po tom, ako bol v roku 1977 odsúdený za znásilnenie a vraždu. Kým čakal na svoj trest, bol väznený vo vietnamskej provincii Hau Giang, píše Vice. Po úteku žil viac ako rok v neďalekej provincii Kien Giang. Potom sa presťahoval do provincie Ca Mau, kde sa usadil na niekoľko desaťročí, zmenil si meno, oženil sa a založil si rodinu. V roku 2013 sa so svojou rodinou presídlil do provincie Dong Nai neďaleko hlavného mesta, aby tam pracoval ako robotník v tehelni.

Nie je jasné, ako sa úradom podarilo zločinca po toľkých rokoch vypátrať, 16. decembra ho však konečne dolapili. K zločinu sa priznal a následne bol prevezený do mesta Can Tho, kde vyšetrovanie pokračuje.

K jeho zatknutiu došlo len niekoľko týždňov po tom, čo polícia chytila ďalšieho utečenca, ktorý tiež strávil viac ako desať rokov na úteku. Išlo o Nguyena Van Hunga (40), ktorý bol hľadaný za napadnutie. Sedemnásť rokov sa vyhýbal zatknutiu, medzitým žil pod menom svojho brata. Súrodenci sfalšovali svoje mená a roky narodenia v dokladoch totožnosti, aby ochránili Hunga pred odhalením. Sprisahanie vyšlo najavo až vtedy, keď si úrady uvedomili, že počet súrodencov v ich rodine nezodpovedá oficiálnym záznamom.

Vietnam je známy tým, že sa v ňom udeľuje najvyšší počet trestov smrti v juhovýchodnej Ázii. Preto krajinu začali v posledných rokoch podrobnejšie sledovať medzinárodné spoločenstvá. Hoci existuje len málo oficiálnych štatistík, organizácie na ochranu ľudských práv odhadujú, že v súčasnosti je vo Vietname odsúdených na smrť vyše tisíc ľudí.