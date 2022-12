Desivé VIDEO z posilňovne: Žena (†28) sa počas cvičenia zrútila na zem a zomrela

SANTA ROSA - Fyzická aktivita sa obvykle spája so zdravým životným štýlom. To ale vyvracajú tieto hrôzostrašné zábery, ktoré zachytávajú ženu v posilňovni. Ako vidno vo videu, z ničoho nič sa zrútila na zem. Napriek úsiliu ostatných návštevníkov i zdravotníkov sa ju nepodarilo zachrániť.

Na Twitteri sa objavili šokujúce zábery zachytávajúce moment, keď 28-ročná žena náhle zomrela v posilňovni pri cvičení. Bola identifikovaná ako Betsy Dayana Jaramillo Ramírezová. K smutnej udalosti došlo 29. novembra v ekvádorskej posilňovni Zona Muscular.

🇪🇨 Una mujer de 28 años de edad, identificada como Betsy Dayana Jaramillo Ramírez, sufrió una muerte súbita mientras se encontraba realizando ejercicio en un gimnasio en #SantaRosa, #Ecuador. pic.twitter.com/9lSQFGMl1k — The Mexico Post 🇲🇽 (@MexicoPost) December 7, 2022

Ramírezovú zachytila bezpečnostná kamera v posilňovni. Práve robila drepy a vzpierala, keď zrazu prestala a spadla dopredu na podlahu. Ostatní návštevníci telocvične hneď pribehli na pomoc, posadili Betsy do stabilizovanej polohy a nepretržite jej kontrolovali pulz, kým neprišli záchranári. Napriek ich úsiliu bola ale po prevoze do nemocnice vyhlásená za mŕtvu. Polícia ani lekári zatiaľ neuviedli oficiálnu príčinu smrti, no predpokladá sa, že Ramírezová utrpela srdcový infarkt.

Zdá sa, že tento rok nepraje ľuďom navštevujúcim posilňovne. Začiatkom roka na ženu v mexickom fitness centre spadlo 180-kilové závažie a okamžite ju zabilo. Nemenovaná Mexičanka údajne cvičila so svojou dcérou, keď došlo k tragickej udalosti. Hororovú nehodu zachytila bezpečnostná kamera.