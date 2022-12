Vodič zažil počas jazdy na diaľnici obrovský šok: Toto vyliezlo spod kapoty vo vysokej rýchlosti

DARLINGTON BEACH - Austrálsky pár zostal šokovaný po tom, ako počas jazdy po diaľnici spod kapoty vyliezol had. Kerry Jenkinsová stihla vytiahnuť telefón a toto bizarné stretnutie zaznamenať. Zelené stromové hady môžu dorásť až do dĺžky 1,8 m. Nemajú tesáky ani jed, ale obyvateľom sa aj tak odporúča, aby sa k nim nepribližovali.

Zábery z nepríjemného incidentu zverejnila Jenkinsová na TikToku, kde majú už viac ako 12 miliónov videní. "Je to zelený had, kamoš, musíš zastaviť," povedala svojmu partnerovi, ktorý však vzápätí odvetil, že nemá kde zastaviť. Na videu je vidieť hada, ako sa hádže zo strany na stranu. Držal sa prednej časti auta, kým nezišlo z diaľnice. Potom skĺzol z kapoty dolu. "Keď sme zastali, videli sme, že stále visí na prednej mriežke. Skĺzol na zem a potom sa vrátil späť do spodného motora. Jeden chlapík nám ho pomáhal hľadať, ale bez úspechu," vysvetľuje Kerry.

Dvojica pokračovala v jazde domov, pričom sa stále snažila nájsť votrelca. "Pomocou baterky sme ho nakoniec zbadali, môj syn sa ho pokúsil chytiť a dostať von, ale opäť neúspešne." Rodina čakala celú noc až do rána, hada však nenašla. V druhom videu Jenkinsová doplnila, že ho nakoniec objavili na motore.