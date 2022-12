Zákazník narazil v obchode na unikátnu mrkvu: Ľudia žasnú, tú FOTO musíte vidieť

Nemenovanému zákazníkovi britského supermarketu sa podarilo nájsť nezvyčajnú mrkvu, ktorá ľuďom na internete doslova vyrazila dych. Fotografia sa objavila na Reddite a zachytáva zeleninu vo veľkosti nálezcovho predlaktia. "Absolútna jednotka v kategórii mrkiev. Nájdená v miestnom obchode so zmiešaným tovarom v Paigntone, Devon," uviedol autor príspevku.

Mrkva je nielen mimoriadne dlhá, ale aj hrubá. V reakcii na záber niekoľko ľudí poznamenalo, že zelenina by mohla poslúžiť aj na iné účely. "Uistite sa, že použijete lubrikant," zažartoval jeden z komentujúcich. Ďalší uviedli, že ak by niekto túto mrkvu zjedol, pravdepodobne by bez problémov dokázal vidieť aj v úplnej tme. Iní sa zase zamysleli nad tým, či mrkva nevyzerá väčšia vzhľadom na perspektívu fotografie. "Nie ste len malý človek s mrkvou bežnej veľkosti?" spýtala sa jedna osoba.