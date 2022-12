Kráska má nervy na mužov: S jedným bola dve hodiny na rande a... pozrite, čo ju tak strašne vytočilo

Polemizovanie okolo toho, či by muži mali alebo nemali platiť na prvom rande, je večná téma, ktorá rozdeľuje diskutujúcich do dvoch skupín. Kým jedna z nich tvrdí, že muž by sa mal prejaviť ako džentlmen a mal by zaplatiť celý účet, druhá je presvedčená, že ide o zastaranú tradíciu, ktorá je dávno prekonaná. Austrálčanka Shekinah má v týchto veciach jednoznačne jasno; podľa vlastných slov sa vzdala akýchkoľvek ideálov a s mužmi skončila. V príspevku, ktorý nakrútila jej kamarátka Tasia Tadererová, sa sťažuje a hovorí, že je "hotová z mužov, pretože sú nechutní".

Hlavná aktérka sa obracia na mužov, ktorí ju môžu pozvať na večeru, ale nech sa nesnažia z nej vypáčiť všetky informácie pri jednom drinku, za ktorý ani nie sú ochotní zaplatiť. Pripomína im, že vyzerá skvele a nezaslúži si, aby sa s ňou takto zaobchádzalo. Shekinah dodala, že jej potenciálny nápadník jej mal zaplatiť drinky a večeru, a to už len preto, že to bol on, kto si od nej vypýtal číslo, keď ju zbadal. Kamarátky sa rozhodli, že by mali po schôdzke zanechávať mužom recenzie, aby vedeli, čo majú zlepšiť.

Mnohé ženy považujú nápad s recenziou za skvelý, pretože to podľa nich môže znížiť stratu času s chlapmi, ktorí za to nestoja. Niektorí muži však skonštatovali, že Shekinah má príliš vysoké očakávania. "Rada: Obliekajte sa podľa seba, plaťte si vlastné nápoje. Rande je o spoznávaní," poradil jeden z nich. "Prečo za teba musí platiť? Prečo je tvoj čas oveľa cennejší ako jeho?" pýta sa iný. Ďalší dievčinu upozornil, že aj ona by sa mala nad sebou zamyslieť a že očakáva veľa, ale ponúka málo.