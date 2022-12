Študentka (20) dostala mŕtvicu počas návštevy kamarátky: Toto bol jej prvý príznak

Americká herečka Aubrey Plazaová, známa postavou April Ludgateovej v populárnej komédii Parks and Recreation, bola študentkou filmu na univerzite v New Yorku a žila v Astorii v Queense. Deň, kedy dostala mŕtvicu, sa začal ako každý iný. Išla na obed ku kamarátke. "Je to naozaj veľmi typický príbeh o mozgovej príhode, z ničoho nič sa to stalo uprostred vety. Myslím, že som si nestihla ani vyzliecť sako. Vošla som do bytu. Rozprávala som svojim dvom kamarátkam o koncerte Hilary Duffovej, na ktorý som večer predtým zobrala moju mladšiu sestru," spomína si.

Vedela som, že niečo je naozaj zle

Plazaovej priatelia, zvyknutí na jej zmysel pre čierny humor, nerozpoznali túto epizódu ako vážnu zdravotnú hrozbu. Mysleli si, že si robí srandu. "Vždy som robila hlúposti, ale potom po pár minútach sa ma spýtali, či mi majú zavolať sanitku. Prikývla som. Vedela som, že niečo je naozaj, naozaj zle." Medzi najčastejšie príznaky mŕtvice patrí náhla slabosť v tvári, ruke alebo nohe, zhoršené videnie, neschopnosť chodiť, závraty alebo strata rovnováhy a silná bolesť hlavy. Na vrchole tohto zoznamu je aj pociťovanie náhleho zmätku a ťažkosti s rozprávaním - dva z prvých príznakov, ktoré Aubrey zažila. "Na sekundu som omdlela. A potom si pamätám, že sa ozval skutočne hlasný zvuk. Nemohla som hovoriť, pretože krvná zrazenina bola v jazykovom centre môjho mozgu. Okamžite som teda mala výraznú afáziu, čo znamená, že keď sa so mnou niekto rozprával, rozumela som tomu, čo hovorí a vedela som, ako reagovať, ale nedokázala som zo seba nič dostať nič."

Nevedela rozpoznať strany

Mŕtvica trvala len niekoľko minút a nedostatok jasných symptómov zmiatol záchranárov a lekárov, ktorí jej prišli na pomoc. Navyše si mysleli, že herečka je príliš mladá na to, aby prekonala mŕtvicu. Jej ťažkosti pripisovali skôr dehydratácii a viackrát sa jej spýtali, či užila nejaké drogy. V ten deň ale neužila nič okrem antikoncepcie, ktorá bola možno príčinou mŕtvice. Záchranka študentku odviezla do nemocnice v Queense. Počas mŕtvice nedokázala rozprávať ani písať a bola zmätená. Lekár ju požiadal, aby položila pravú ruku na ľavé koleno, no nedokázala to, pretože nevedela rozpoznať strany. Až vtedy si lekári uvedomili, že pacientka dostala mŕtvicu.

Herečka vďačí svojmu mladému veku v čase incidentu za rýchle zotavenie. S pomocou kognitívneho terapeuta sa jej rýchlo vrátila schopnosť komunikovať. Po pár dňoch už bola schopná plynule rozprávať. Nepríjemná príhoda ju však ovplyvňuje dodnes. Uvedomila si, aký je život vzácny. "Snažím sa nebrať veci tak vážne a nelipnúť na maličkostiach. Nemôžem si pomôcť, ale myslím si, že ma to ovplyvnilo spôsobmi, o ktorých zatiaľ ani neviem. Ale celkovo mám pocit, že život je krátky. A preto robím toľko, koľko môžem," dodala Plazaová.