Motorkárka na diaľnici spôsobila rozruch: Keď uvidíte, ako jazdila... je normálna?!

Khoudaliová išla akurát po diaľnici 441 neďaleko Buzzard Beach, keď okolo jej auta prefrčala nahá motorkárka, informuje Inside Lake. Najprv sa zdalo, že má na sebe oblečenie telovej farby, no po chvíľke si Tiffany všimla, že žena nemá na sebe vôbec nič. Jej starší syn Malik vytiahol telefón a hneď začal nakrúcať. "Pozerala sa priamo pred seba, nikomu nevenovala pozornosť," okomentovala vodička správanie motorkárky.

Keď sa priblížila k semaforu, zabrzdila a umožnila dvom autám odbočiť doľava. "Nie, že by som sa niekedy dostala do takej situácie, ale keby som bola nahá, nezastavila by som ani na semaforoch," povedala Khoudaliová. Tá neskôr uverejnila príspevok vo facebookovej skupine Leesburg's Word Of Mouth, kde mnohí začali vtipkovať a špekulovať, prečo žena jazdí nahá.

Kancelária šerifa v okrese Lake County uviedla, že zareagovala na hlásenie, že jazdkyňa je opitá. Štyridsaťdeväťročnú ženu policajti identifikovali, ale jej meno odmietli zverejniť, keďže nedávno strávila šesť týždňov vo väzení za držanie drôg a momentálne je v intervenčnom programe.