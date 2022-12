Nechutné odhalenie o posteľnej bielizni: Toto v nej našli už týždeň po používaní

Myslíte si, že stačí, ak si vymeníte posteľnú bielizeň každé tri alebo štyri týždne? Pokiaľ áno, veľmi sa mýlite. Dôkazom je experiment, v ktorom sa spojili predajca postelí Time4Sleep a Katedra biológie na Univerzite v Seville. Experti počas 28 dní pod mikroskopom sledovali, čo sa deje s posteľnou bielizňou a ako sa postupne mení na zoologickú záhradu.

Baktérie kvapavky a zápalu pľúc

Na začiatku experimentu oslovili dobrovoľníčku Jess a požiadali ju, aby spala v jednej posteli nepretržite 28 nocí, neprala a ani nevymieňala plachtu a obliečky. Na konci každého týždňa zbierali vzorky z troch oblastí - z vankúša, zo stredu postele (kde leží trup) a z jej spodnej časti (kde odpočívajú nohy). Vzorky boli následne odoslané do laboratória uvedenej univerzity, kde prešli testovaním na baktérie a výskumníci ich odfotografovali pod mikroskopom. Rozdiel medzi stavom posteľnej bielizne na začiatku experimentu a na jeho konci bol alarmujúci. Každý týždeň sa v jej tkanivách množili ďalšie a ďalšie nebezpečné mikroorganizmy, medzi ktorými nechýbali bacteroidales spojené s pneumóniou či apendicitídou, fusobaktérie spôsobujúce infekcie hrdla a Lemierrovov syndróm, ako aj neisseriales, ktoré môžu zapríčiniť kvapavku.

Pri hľadaní pôvodného zdroja sa zistilo, že tieto mikroorganizmy pochádzajú zo všetkých častí ľudského tela od pokožky cez ústnu dutinu až po konečník. Podľa odborníkov je čeľaď aktinomyces najrozšírenejšou baktériou, ktorá sa nachádza v posteľnej bielizni a pochádza z oblasti chodidiel. "Zástupcovia baktérií klostrídiales, bacteroidales, fusobacteriales a neisseriales boli nájdení bližšie k oblasti vankúša, hoci sa vyskytli aj vo zvyšku obliečky."

Výsledky experimentu sa zhodujú s výskumom Štátnej univerzity v Severnej Karolíne. Jeho autori uviedli, že postele ľudí majú väčšiu rozmanitosť baktérií ako hniezda šimpanzov. "Na základe tejto štúdie lôžka šimpanzov vykazujú menšiu rozmanitosť mikroorganizmov než tie, ktoré možno identifikovať v ľudských lôžkach." Riaditeľ Time4Sleep Jonathan Warren povedal, že väčšina ľudí si síce mení spodnú bielizeň každý deň, ale pri výmene tej posteľnej už takí dôslední nie sú. "Vzhľadom na to, že takmer štvrtina ľudí ju mení raz za mesiac, sme sa rozhodli zistiť, o čom je hygiena postelí a výsledky poukazujú na to, aká je dôležitá. Snažte sa meniť posteľnú bielizeň aspoň každých štrnásť dní. Ak to nerobíte, pravdepodobne spíte v horšom prostredí ako šimpanz."