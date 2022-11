Dievčina (23) sa vydala za o 40 rokov staršieho chlapa: Reakcia ľudí ju šokovala, to naozaj čakala toto?!

BRAZÍLIA - Žena, ktorá sa na TikToku podelila so svadobnými fotografiami s podstatne starším mužom, čelila obvineniam z toho, že je zlatokopkou. Študentka ošetrovateľstva má so šesťdesiatnikom, ktorého si vzala za muža, dokonca aj dcéru. Neprajné správanie ľudí ich oboch nepríjemne prekvapilo.

Maria Eduarda Diasová z Brazílie (23) začala chodiť s bývalým rozhlasovým moderátorom Nixonom Mottom, keď mala len 16 rokov. Dvojica má spolu dokonca dcérku. Mladá žena sa nedávno sa obrátila na TikTok, kde sa chcela pochváliť svadobnými fotografiami s podstatne starším mužom. Reakcie ľudí ju ale zaskočili. "Predstavovala som si, že sa to stane hitom internetu, ale v pozitívnom zmysle s tým, že si ľudia pomyslia, aký je to krásny milostný príbeh. Ale to sa nestalo," napísala vo svojom príspevku.

Viacerí užívatelia ju obvinili z toho, že je zlatokopkou. "Ľudia, neexistuje spôsob, ako to normalizovať. Jedna vec je mať 30 a mať vzťah so 60-ročným chlapom. Ale mať 16? Existuje na to názov," uviedol jeden z komentujúcich. Aj Motto je prekvapený z takýchto prudkých reakcií verejnosti. "Nemyslel som si, že to nadobudne takýto rozmer. Okrem iného preto, že sme tu v meste veľmi dobre známi," vysvetlil šesťdesiatnik. Vraj bohatý nie je, preto nechápe, že si ľudia myslia, že je s ním Maria len kvôli peniazom. "Z jej strany som nikdy necítil, že by v našom vzťahu sledovala vlastné záujmy."

Nixon ďalej vysvetlil, že keď sa s Diasovou stretol, mala 16,5 roka. Po stretnutí sa podľa jeho slov zblížili, začali sa stretávať ako priatelia a nakoniec sa dali dokopy. Maria doplnila, že ich vzťah je veľmi konsenzuálny. "Nikdy neurobil nič, s čím by som nesúhlasila. Nikdy tu nebolo majetníctvo, nútenie ma do niečoho alebo branie na miesta, kam som nechcela ísť. Náš príbeh, od začiatku až po dnešok, je krásny." Vzťah páru je podľa brazílskeho práva legálny.