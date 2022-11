Svetoznáma mníška (34) odchádza z rehole: Rozbieha novú kariéru, odpadnete, ako teraz vyzerá!

"Zmeny sú dôkazom vývoja, ale niekedy v človeku vzbudzujú obavy. Myslím, že človek musí byť odvážny, aby poslúchol svoje srdce," povedala Scucciaová v talkšou Verissimo na televízii Canale 5. Rodáčka zo Sicílie prišla do televízie v červenom nohavicovom kostýme, s rozpustenými vlasmi a piercingom v nose.

Povedala, že si na živobytie zarába ako čašníčka v Španielsku, kde pracuje na svojej hudobnej kariére. Uistila, že "sestra Cristina", ako znelo jej rádové meno, v nej stále zostáva, rovnako ako viera v Boha. "Bolo to skoro pätnásť rokov náboženského života a boli to moje najlepšie roky," tvrdí.

Sestra Cristina oblečená v rehoľnom šate a povzbudzovaná ostatnými rádovými sestrami v roku 2014 urobila obrovský dojem na porotu súťaže The Voice, keď zaspievala pieseň No One od Alicie Keys alebo Livin' on a Prayer od kapely Bon Jovi. Video s jej výkonom na Youtube videl podobný počet ľudí ako vystúpenie slávnych spevákov ako Ricky Martin či Kylie Minogue. V roku 2016 Scucciaová spievala pred dvojmiliónovým publikom na Svetových dňoch mládeže v poľskom Krakove.