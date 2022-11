Veriaci naložil pastorovi: Za to, čo si oblieka od pása dolu! Zdá sa to nevhodné aj vám?

Adam Weber (40) sa radí ku kazateľom, ktorí nemajú predpísaný "pracovný" odev, takže keď ide medzi veriacich, snaží sa s nimi čo najviac splynúť. Pre jeho oblečenie však nemá pochopenie autor listu, ktorý mu po jednom z duchovných stretnutí poriadne naložil práve kvôli oblečeniu. Je v ňom napríklad uvedené, že nosenie "nechutnej" džínsoviny bolo v dome uctievania morálne nesprávne. Kritik trvá na tom, aby sa Weber ako zástupca Ježiša Krista obliekal konzervatívnejšie a zamyslel sa nad tým, či môže robiť kázeň v úzkych džínsoch. "Včera som dostal poštou tento anonymný list. Od kresťana," uviedol spiritualista zo Sioux Falls na Facebooku.

I got this (anonymous) letter yesterday in the mail. From a Christian. Ouch! You know it’s gonna be interesting when... Posted by Adam Weber on Tuesday, October 18, 2022

Weber je podľa svojich slov unavený z takýchto názorov. Našťastie väčšina listov a správ, ktoré dostáva od veriacich, je úžasná. Priznal, že to nie je prvýkrát, čo dostal kvôli oblečeniu poštu plnú nenávisti. Niekedy vie, od koho pochádza. "Mám asi troje rôzne džínsy a všetky sú úzke, môj šatník je veľmi obmedzený. Neustále dostávam listy a správy a 99 percent z nich je skvelých a povzbudzujúcich," uviedol duchovný. Nenávistná módna kritika ho spočiatku ranila. "Takéto listy dostávam niekoľkokrát do roka. Keď som to začal čítať, nebol som si istý, či si zo mňa neuťahuje niekto z kamarátov. Keď som to dočítal, bol som smutný a zlomilo mi to srdce za toho, kto to napísal. Kedykoľvek si pomyslím na myšlienky podobné tým, ktoré sú v tomto liste, tak som z tej osoby smutný."

List zverejnil v nádeji, že ho následne osloví jeho autor. "Rád by som si dal kávu s touto osobou, aby som si vypočul jej príbeh. Nezverejňujem to preto, aby som bol pasívne agresívny voči anonymu, ktorý to poslal, alebo aby ma niekto ľutoval. Chcem vás len povzbudiť: Prosím, neodchádzajte od Ježiša kvôli ľuďom." Kazateľa vzápätí podporilo niekoľko jeho priaznivcov. "Táto osoba jednoducho zabudla, že Ježiš kázal v sandáloch a v niečom, čo vyzeralo ako rúcho," napísal jeden z nich. "Som si celkom istý, že tí, ktorí nasledovali Ježiša, sa viac zaujímali o to, o čom kázal a nie o jeho oblečenie," stojí v ďalšom komentári. Weber na záver poznamenal, že aj naďalej bude nosiť úzke džínsy napriek tomu, že vyzerajú sexi.