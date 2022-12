Čo by sa stalo, keby ľudstvo naraz odpálilo každú jednu jadrovú hlavicu na Zemi? Apokalypsa, akú si neviete predstaviť

Nad nebezpečenstvom jadrového výbuchu sa zamysleli mnohí z nás, najmä počas posledných mesiacov. Tím ilustrátorov a animátorov s nadšením pre vedu pretavili viaceré scenáre jadrového nebezpečenstva do krátkeho a výstižného klipu. Osemminútové video má na Youtube takmer 28 miliónov vzhliadnutí. Ak nemáte toľko času, toto je krátke zhrnutie kľúčových bodov.

Od roku 2019 je na Zemi 15 000 jadrových zbraní hlavíc

Na zničenie jedného zo 4 500 miest na Zemi by boli potrebné iba tri jadrové hlavice

15 000 hlavíc zodpovedá trom miliardám ton TNT a päťnásťnásobku energie sopky Krakatoa, najsilnejšej sopečnej erupcie vôbec

Pri výbuchu by sa vytvorila ohnivá guľa s priemerom 50 km. Tá by vytvorila nárazovú vlnu, ktorá by zničila všetko v okruhu 3000 km

Výbuch by bolo počuť po celom svete a tlaková vlna by nasledujúce týždne kolovala svetom

Hríbový oblak by dosiahol okraje zemskej atmosféry a bol by blízko vesmíru

Ak by k odpáleniu došlo v amazonskom dažďovom pralese Južnej Ameriky, vznikol by požiar, ktorý by spálil takmer celý kontinent

Žiarenie by zabilo všetko v okruhu výbuchu a prostredie v okolí stoviek kilometrov by sa stalo neobývateľným

Amazonský dažďový prales by bol úplne zničený a životné prostredie na celom svete by bolo vysoko rádioaktívne a úplne by vyhladilo ľudstvo

Bohužiaľ to nie je ani najhorší scenár, ktorý video navrhuje. Ak by ľudia vyťažili každý kúsok uránu na planéte a vytvorili čo najviac bômb, bola by to katastrofa.