Po matke (30) šiestich detí pátra Interpol: A ona? Zarába tisíce, za sexvideá zo spálne

INVERNESS - Tridsiatničke Lise Marie Mathersovej pribudne vďaka OnlyFans každý mesiac na účet tučná suma napriek tomu, že je na úteku pred políciou. Matka šiestich detí aktuálne žije so svojou rodinou v Škótsku a kvôli vlastnej bezpečnosti sa vraj vyhýba cestám do zahraničia.

Mathersovú podľa slov hľadá Interpol, a to kvôli bližšie nešpecifikovanému právnemu sporu s nórskymi úradmi. S manželom a šiestimi deťmi vo veku od dvoch do dvanásť rokov žije v Škótsku. Z Nórska odišla v roku 2013. Život na úteku jej však nebráni rozprávkovo zarábať. Vďaka pózovaniu na OnlyFans si údajne už budúci rok prilepší v prepočte o viac ako 100-tisíc eur. Do Nórska sa mala vrátiť vo februári 2017, aby sa vysporiadala s právnym sporom, čo však neurobila. Odísť do zahraničia stále odmieta, pretože sa bojí zadržania. "Naozaj som sa bála tamojších úradov. Presťahovala som sa, takže nevedeli, kde som. Potom mi telefonovali z Nórska a oznámili mi, že je do všetkého zapojený Interpol," opisuje situáciu.

Lisa pochádza zo Škótska, keď mala trinásť rokov, presťahovala sa s rodičmi do Nórska. Tam sa ako dospelá dala dokopy s chlapíkom, ktorý ju týral, tak ho opustila. Z Nórska aj spolu s deťmi odišla po tom, ako stretla svojho súčasného manžela Paula, píše Scottish Sun. Po návrate do rodnej krajiny začala pracovať v striptízovom klube. "Chcela som si zarobiť nejaké peniaze. Dala som si do Googlu striptízové kluby a objavil sa Private Eyes. Tancovala som tam tri alebo štyri noci v týždni," uvádza s tým, že za jednu noc si najviac zarobila v prepočte takmer 7000 eur).

Stigma striptérky ju nakoniec donútila k tomu, aby sa zapísala na univerzitu. V auguste začala študovať na Univerzite v Inverness, no naďalej na OnlyFans zverejňovala pikantný obsah. Čoskoro však štúdium ukončila. V súčasnosti Lisa podľa vlastných slov patrí medzi 13 percent najlepších tvorcov stránky. Nakrúca súkromný požadovaný obsah šesť až osem hodín denne, pričom ju v tom veľmi podporuje jej manžel. V roku 2017 dokonca predal svoj dom, aby si mohla dať vylepšiť svoj zovňajšok. "Ľudia by nemali mať predsudky. Mali by sme sa pochváliť tým, čo robíme a máme," uzavrela Mathersová.