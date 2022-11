Alarmujúce zistenie o COVIDE-19: Tichý zabijak! Spôsobuje rovnaké zmeny v tele ako tieto vážne ochorenia

Výskumníci z Univerzity v Queenslande odhalili, že SARS-CoV-2 aktivuje rovnaké zápalové procesy v mozgu, aké sú pozorované pri Parkinsonovej či Alzheimerovej chorobe. To, ako COVID-19 ovplyvňuje mozog, ešte nebolo úplne opísané, ale nová štúdia zverejnená v časopise Nature's Molecular Psychiatry priniesla dôkazy o tom, že môže ovplyvniť imunitné bunky mozgu, čo vedie k aktivácii nepríjemnej zápalovej reakcie.

Galéria fotiek (3) Zdroj: thinkstock.com

"Študovali sme vplyv vírusu na imunitné bunky mozgu, tzv. mikroglie, ktoré sú kľúčovými bunkami zapojenými do progresie mozgových chorôb, ako je Parkinsonova a Alzheimerova choroba. Náš tím vypestoval ľudské mikroglie v laboratóriu a infikoval bunky vírusom SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje COVID-19," vysvetľuje hlavný autor štúdie Trent Woodruf. Spolu s kolegami zistil, že bunky účinne aktivovali rovnakú dráhu, akú môžu aktivovať proteíny Parkinsonovej a Alzheimerovej choroby pri chorobách. Táto aktivácia následne vedie k usmrcovaniu neurónových mozgových buniek chronickým a trvalým spôsobom, čo môže viesť k neurologickým symptómom. "Je to tichý zabijak, pretože mnoho rokov nespozorujete žiadne vonkajšie príznaky. Môže to vysvetliť, prečo sú niektorí ľudia, ktorí prekonali COVID-19, náchylnejší na rozvoj neurologických symptómov podobných Parkinsonovej chorobe," doplnil spoluautor štúdie Albornoz Balmaceda.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Vedci naznačujú, že SARS-CoV-2 môže priamo interagovať s mikrogliami, ktoré zase môžu aktivovať zápalovú reakciu NLRP3 v mozgu. Táto dráha sa bežne aktivuje u pacientov s neurogeneratívnymi ochoreniami a môže časom prispievať k chorobnému stavu. "Takže ak je niekto už predurčený na Parkinsonovu chorobu a dostane COVID-19, je to ako priliať viac benzínu do ohňa. To isté platí pre predispozíciu na Alzheimerovu chorobu a iné demencie, ktoré sú spojené so zápalmi," povedal Woodruff.

Experti testovali, či súčasné zápalové inhibičné lieky, ktoré sa testujú v klinických štúdiách, možno použiť na blokovanie zápalu spôsobeného covidom. Zistili, že lieky úspešne zablokovali zápalovú dráhu aktivovanú koronavírusovou infekciou. "Liek znížil zápal u myší s covidom, čo naznačuje možný liečebný prístup na prevenciu neurodegenerácie v budúcnosti," uviedol Balmaceda.