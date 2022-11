Rodičia pobúrili ľudí, dali potetovať svojho polročného syna! Nie je to nezákonné?

FLORIDA - Pár z Floridy vyvolal pobúrenie po tom, ako zdieľal zábery, na ktorých vidno, ako nechali potetovať svojho šesťmesačného syna. Video mnohých pohoršilo, ďalší, naopak, uviedli, že je to roztomilé. Neskôr sa ukázalo, že v skutočnosti nejde o tetovanie. Podobne však užívateľov sociálnych sietí šokovala aj iná mamička.

Jayda Harrisová a jej manžel sa v auguste rozhodli, že nechajú svojmu polročnému synovi Stetsonovi vytetovať na nohu srdce s nápisom "Mama". Celý akt si nakrútili a zábery neskôr zverejnili na TikToku, kde získali viac ako 14 miliónov zhliadnutí. Na videu vidno dieťa sediace na otcových kolenách, zatiaľ čo umelkyňa začne kresliť na jeho nohe červené srdce. Zdá sa, že malý Stetson je zmätený a znepokojený, čo podnietilo stovky zdesených užívateľov, aby vyjadrili svoj názor.

Mnohí si myslia, že rodičia boli nezodpovední, keď urobili niečo takéto svojmu vlastnému dieťaťu. "Prečo by ste nechali potetovať svoje dieťa? Akože čo sa to s vami deje, ľudia?" uviedol jeden z komentujúcich. "Nie je to nezákonné?" spýtal sa ďalší.

Neskôr sa ukázalo, že nešlo o skutočné tetovanie, ale dočasné urobené airbrushom, ktoré sa v priebehu niekoľkých dní zmyje. "Nie som si celkom istá farbou, ktorú umelkyňa použila. Urobili sme to, keď sme navštívili miestnu zoo. Bola to netoxická farba, zmizla ešte v ten istý deň," ubezpečila všetkých chlapcova matka. Iba nedávno iná mamička rovnako pobúrila užívateľov sociálnych sietí, keď na TikToku zverejnila video s potetovaným batoľaťom. Ani v tomto prípade ale nešlo o skutočné, permanentné tetovanie.