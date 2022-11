Toto ste už niekedy videli? Koza tlačí kočík s chlapčekom, VIDEO je hitom

Tridsaťročná Jules Warnerová z kanadskej provincie Alberta spolu so svojím synom Henryom zašla do ohrady s kozami, keď sa jej naskytol jedinečný pohľad. Delilah, 18-mesačná nigérijská trpasličia koza, k nim najprv podišla, aby pozdravila chlapčeka v kočíku. Následne sa sama podujala na tlačenie kočíka. Henry si jej spoločnosť veľmi užíval.

"Bolo to naozaj roztomilé a zábavné. K Henrymu sa správa milo a priateľsky. Rada strká hlavu do jeho kočíka a on sa rád dotýka jej hlavy," uviedla Warnerová. Koza dokázala tlačiť kočík s dieťaťom zhruba pätnásť metrov, potom zastavila. Jules zažartovala, že zviera bude musieť ešte potrénovať, aby dokázalo s Henrym zájsť dlhšiu trasu.

Rodina sa na toto miesto presťahovala v roku 2021. Spoločne chovajú 11 kôz, 60 sliepok, 10 husí, dvoch zajacov a včely. "Keď tu nie je môj priateľ, som tu len ja a Henry. Vždy je so mnou vo svojom kočíku a je zvyknutý vidieť všetky tieto zvieratá," vysvetlila Warnerová. Jej príspevok získal na internete tisíce pozitívnych reakcií. Video poslala aj svojmu partnerovi Shae Youngovi, ktorého veľmi potešilo. "Shae si myslí, že je to vtipné. Vždy je rád, keď mu pošlem videá našich zvierat a Henryho, pretože pracuje mimo bydliska," dodala mamička.