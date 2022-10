Matka zverejnila desivé VIDEO: Duch zaútočil na môjho syna! Bojí sa o bezpečnosť celej rodiny

Tridsaťštyriročná Ashley Scottová z amerického štátu Tennessee bola v supermarkete, keď jej partner Chris Geisler poslal strašidelné video z domácej bezpečnostnej kamery. Zachytáva, ako sa ich ročný syn Gavin plazí do spálne svojich rodičov, kde jeho otec pozerá televíziu. Je vidieť, ako sa zastavil na všetkých štyroch, aby sa na pár sekúnd pozeral na otca. Zrazu sa zdá, akoby ho niečo zozadu postrčilo a dieťa spadlo na podlahu. Následne sa otočilo, aby sa pozrelo, kto ho postrčil, no nič nevidelo.

Scottová prezradila, že v jej dome sa deje veľa podobných paranormálnych javov. Verí, že tam straší niečo, čo ubližuje Gavinovi. "Je to zvláštne. Je to príliš zvláštne. Gavin bol na všetkých štyroch, na rukách a kolenách, nemyslím si, že stratil rovnováhu alebo niečo podobné, je to veľmi silné dieťa. Neverím, že spadol, skôr ho niečo postrčilo."

Po zhliadnutí záberov bola matka veľmi vystrašená a bála sa o svojho malého syna. Ako sa ale neskôr ukázalo, s paranormálnymi zážitkami mala skúsenosť už od detstva. "Keď som bola ešte dievča, pamätám si, že som vo svojej izbe videla malého chlapca. Stál vedľa postele mojej sestry a naozaj ma to vydesilo," spomína.

Odvtedy sa jej však nič podobné nestalo, až dokým sa pred tromi rokmi nenasťahovala do domu, o ktorom je teraz presvedčená, že v ňom straší. Scottová a Geisler uviedli, že až do tohto bodu žili harmonicky so zvláštnou entitou. Po tom, čo však agresívne napadla Gavina, sú vydesení a znepokojení. "Znepokojuje ma to, lebo neviem, čo tá entita môže urobiť. V domácnosti sme zažili niekoľko zvláštnych vecí, napríklad sme počuli zvuky ako náraz a nevieme vysvetliť, čo to bolo," povedala Ashley.