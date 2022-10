Blondínka dostala od manžela na narodeniny pohľadnicu: Keď videla, čo je na nej napísané... to vážne?!

LONDÝN - Narodeninové pohľadnice vedia dojať, predovšetkým vďaka textom, ktoré sú napísané v ich vnútri. Niekedy sa to ale celkom nepodarí a to, čo malo skončiť ako milé prekvapenie, sa skončí fiaskom. Svoje o tom vie táto žena z Veľkej Británie, ktorá od svojho manžela dostala pohľadnicu s menom inej ženy.

Cal a Shauna tvoria manželský pár a nedávno sa na TikToku podelili s veselým fiaskom. Keďže sa blížili ženine narodeniny, Cal sa rozhodol, že jej dá vyrobiť personalizovanú narodeninovú pohľadnicu. Priznal, že to urobil trochu na poslednú chvíľu, čo sa napokon odzrkadlilo na finálnom výsledku. "Všetko najlepšie!" vykríkol vo videu, keď odovzdával pohľadnicu svojej manželke. "Oh, to je naozaj roztomilé," odpovedala Shauna prezerajúc si svoj darček.

Vtedy však ešte nevedela, že jej muž do pohľadnice napísal nesprávne ženské meno. "Mám jednu otázku - kto je Caroline?" spýtala sa Cala. Ten nechápal a opýtal sa, čo tým myslí. Na ich veľké prekvapenie bolo v pohľadnici napísané: "Najúžasnejšia manželka - všetko najlepšie, Caroline". Shauna vybuchla do smiechu, no chcela situáciu zľahčiť a povedala: "Oženil si sa s niekým iným, ​​áno?"

Podľa komentujúcich Cal pravdepodobne zabudol zmeniť automaticky nastavené meno na online pohľadnici. Niektorí dokonca priznali, že do podobnej situácie sa dostali v minulosti aj oni. "Nerobte si z toho ťažkú hlavu, moja matka to urobila na moje narodeniny, keď bolo vpredu na karte napísané meno Steve," uviedol jeden z komentujúcich.