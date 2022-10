Žena po prebudení pozrela na okno a stuhla od strachu: Keď uvidíte, čo sa jej pokúšalo dostať dovnútra

HEREFORD WALK - Žena po zobudení zistila, že sa jej domov pokúša dostať takmer metrový had priamo cez okno. Šokovaná vybehla zo spálne, zavrela dvere a volala príslušné orgány. Kým však prišla pomoc, had sa schoval v inej časti domu. Hrozilo, že exotického tvora nenájdu vôbec.

Nestáva sa bežne, že by sa k vám domov pokúšal dostať exotický plaz. O to väčší šok to bol pre obyvateľku anglického grófstva Essex, ktorá po zobudení pri pohľade na okno tento pocit zažila. Z izby okamžite ušla a zavolala charitatívnu organizáciu zameranú na ochranu zvierat RSPCA. Pracovníčka Enola Evansová dostala za úlohu stvorenie odstrániť. "Nestáva sa každý deň, že vás zobudí had, ktorý sa snaží dostať do vašej spálne cez okno. Tá žena bola strašne šokovaná," povedala Evansová.

Woman calls RSPCA after finding 3ft snake trying to get into her home in BasildonA woman called the RSPCA after a 3ft... Posted by UK News on Sunday, October 23, 2022

Keď však chceli hada vziať preč, nebolo po ňom ani stopy. Prehľadali preto spálňu pre prípad, že by sa ukryl niekde v teple. "Ale po dôkladnej kontrole posteľnej bielizne a ďalších možných úkrytov v spálni sme hada stále nikde nenašli. Keďže bolo dlho otvorené okno, začalo tam byť dosť chladno, tak som sa ho šla zavrieť," hovorí Enola. Vtedy si všimla, že sa tam niečo hýbe. Bol to had obtočený okolo okraja okna. Zistilo sa, že ide o kukuričného hada, nejedovatý druh, ktorý niektorí ľudia chovajú ako domáce zviera. Had bol prevezený do špecializovaného centra, kde sa oňho postarali.

Minulý rok dostala RSPCA vyše 1200 hlásení o domácich hadoch, ktoré sa zatúlali. Najmä počas letných mesiacov, kedy je horúce počasie, sa hady stávajú aktívnejšími. Vedecká pracovníčka RSPCA Evie Buttonová povedala: "Hady vynikajúco unikajú a keď môžu, využijú každú medzeru vo dverách ohrady alebo voľne priliehajúceho veka, aby si urobili výlet."