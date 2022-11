Muž ukradol 122 miliónov dolárov od Facebooku a Google: Neuveríte, ako ľahko sa mu to podarilo

Evaldasov príbeh je taký výnimočný, že by sa dal sfilmovať. V rokoch 2013 až 2015 tento Litovčan dostal 99 miliónov dolárov od Facebooku a 23 miliónov dolárov od Googlu falšovaním faktúr za tovar, ktorý si neobjednali. Prekvapivo obe firmy mu ich preplatili, uvádza Insider.

His Alleged Email Scam Swindled $100 Million. Now, He's Set To Be Extradited Evaldas Rimasauskas is acc... https://t.co/boj4GZMgE0 via @NPR pic.twitter.com/l0IFoJZl5t — 📰The_News_DIVA📰 (@The_News_DIVA) July 17, 2017

Predtým Rimasauskas založil doma spoločnosť, ktorá mala viac-menej rovnaký názov ako Quanta Computer Inc, firma na výrobu počítačov a elektronického hardvéru so sídlom na Taiwane. Podľa amerického prokurátora pre južný okres New York technologickí giganti uskutočnili multimiliónové transakcie so spoločnosťou Quanta. Namiesto toho, aby platili za legitímne služby, ale posielali peniaze na bankové účty v Lotyšsku a na Cypre, ktoré kontroloval Evaldas. Na vysvetlenie masívneho prílevu peňazí do bánk použil sfalšované faktúry, zmluvy a listy, ktoré podľa všetkého podpísali vedúci pracovníci z Google a Facebooku. Najšokujúcejšou časťou tohto plánu bolo, že ani jedna z oklamaných spoločností neskúmala oprávnenosť faktúr, iba zaplatila. Pre podvodníka sa to muselo zdať príliš dobré na to, aby to bola pravda, preto to tak ani dlho neostalo. V roku 2017 bol Evaldas vo veku 50 rokov chytený litovskými úradmi a vydaný do New Yorku.

15 minutes of fame. The chap who had allgedly stolen millions of💰 from FB & Google is taken to court this morning #EvaldasRimasauskas pic.twitter.com/rNMYnOyVhk — #Bob's your uncle (@Audrius_Sapola) May 12, 2017

Priznal sa k podvodu a v roku 2019 bol odsúdený na 60 mesiacov väzenia za svoj zločinecký plán. Okresný sudca George Daniels taktiež rozhodol, že Evaldasovi prepadne 49,7 milióna dolárov a že musí zaplatiť náhradu vo výške takmer 26,5 milióna dolárov. Skutočnosť, že sa Rimasauskasovi tak dlho vyhýbala spravodlivosť, slúži ako varovanie pre ďalšie technologické firmy v súvislosti s kybernetickou bezpečnosťou. "Tento prípad by mal slúžiť ako budíček pre všetky spoločnosti, dokonca aj tie najsofistikovanejšie, že aj ony sa môžu stať obeťami phishingových útokov kybernetických zločincov," povedal prokurátor Joon Kim.